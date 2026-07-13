フィギュアスケートの氷上で、常に新たな物語を紡ぎ続ける表現者、羽生結弦さん。プロ転向後もなお、その進化は止まることを知りません。彼の「今」に、あなたはどこまで深く触れたいですか？ 2026年7月14日に発売される『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』は、そんなあなたの期待を遥かに超える一冊となるでしょう。独占ロングインタビューで明かされる真意、32ページにわたる撮り下ろしグラビアで魅せる新たな表情、そして舞台裏を支える関係者たちの貴重な証言まで。この記事を読めば、あなたがまだ知らない羽生結弦の魅力の全てが、ここに凝縮されていることに気づくはずです。



## 羽生結弦の「今」を凝縮！『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』が7月14日発売



フィギュアスケート界のレジェンドであり、常に進化を続ける表現者・羽生結弦さん。彼がプロ転向後も弛まぬ努力を続け、私たちを魅了し続ける姿は、まさに唯一無二の存在感を放っていますよね。そんな羽生結弦さんの「今」に深く、そして多角的に迫るスペシャルムックが登場します。



山と溪谷社から2026年7月14日に発売される『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』は、タイトルが示す通り、1冊丸ごと羽生結弦さんを大特集。独占ロングインタビューに撮り下ろしグラビア、そして貴重な関係者の証言まで、ファンならずとも胸が高鳴る情報がぎゅっと詰まっています。これはまさに、彼の魅力を余すところなく堪能できる、永久保存版の宝物となること間違いなしでしょう！







## 深掘り！『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』の魅力



このスペシャルムックがなぜそこまで「特別」なのか、私が注目したポイントを掘り下げていきましょう。



### 独占ロングインタビューで「今」に迫る



「メンテナンス期間を終え、さらなる進化を遂げる羽生結弦さん」。この言葉だけでも、彼のプロとしての意識の高さが伝わってきますよね。本書の核となるのは、羽生結弦さん自身の独占ロングインタビューです。



プロとしての新たなステージで、彼は何を考え、何を目指しているのか。数々の挑戦と試行錯誤の中で、どのような心境の変化があったのか。ファンが知りたい彼の内面に、じっくりと迫る貴重な機会となるでしょう。彼がどんな言葉を紡ぎ出すのか、想像するだけでも胸が高鳴りませんか？







### 舞台裏の立役者たちが語る「羽生結弦」



羽生さんの魅力は、その演技力だけではありません。彼が作り出すアイスショーは、照明、音楽、衣装、振付など、すべてが融合した総合芸術です。本書では、そんな彼のアイスショーを共に創り上げたクリエイターたちの貴重なインタビューが収録されています。



デイビッド・ウィルソンさん: 長年羽生さんの振付を手がける盟友。彼だからこそ語れる、羽生さんの技術と表現の進化。

MIKIKOさん: 驚異的な演出で観客を魅了する振付師。GIFTで共演した際のエピソードや、表現者としての羽生さんをどう見ているのか。

原摩利彦さん: 繊細かつ壮大な音楽でアイスショーの世界観を彩る音楽家。彼の視点から語られる羽生さんの音楽性へのこだわり。



さらに、『Prequel : Before the WHITE』映像制作スタッフの座談会や、『羽生結弦 notte stellata 2026』に出演した東北ユースオーケストラの楽団員の対談まで！ 羽生結弦という唯一無二の表現者が、いかにしてあの感動的な舞台を創り上げてきたのか、その秘密に多角的に迫る貴重な証言集と言えるでしょう。



### 至高の撮り下ろしグラビアで新たな表情と出会う



ビジュアル面も期待を裏切りません。なんと32ページにもわたる大ボリュームの撮り下ろし巻頭グラビアが収録されています！



「リラックスした表情から妖艶な一面まで、羽生さんの新たな魅力をとらえた写真の数々は必見」とのこと。競技者としての凛々しさとはまた違う、プロとして魅せる表現者としての顔、そして素顔に近い魅力的な表情まで、様々な羽生さんに出会えるはずです。写真集としても十分な見応えがあり、ファンならずともその芸術性に引き込まれるでしょう。



さらに、綴じ込み両面ポスターが2枚も付いてくるというから、ファンにとってはたまらない特典ですよね。











### デジタル特典でさらに深く！



現代的な楽しみ方も用意されています。誌面に掲載されたQRコードを読み込むことで、グラビア撮影のメイキングムービーや撮影現場のレポート記事が本誌限定の購入者特典として楽しめます。



誌面で楽しんだグラビアの裏側を動画で追体験できるのは、まるで制作現場に立ち会っているような没入感を与えてくれるはずです。紙媒体とデジタルの融合で、羽生さんの魅力をより一層深く味わえるのは嬉しい限りですね。







## 充実の内容でこの価格？コストパフォーマンス分析



これだけの充実した内容で、気になるお値段は定価3,300円（本体3,000円＋税10％）。



判型: A4判

ページ数: オールカラー128ページ

特典: 綴じ込み両面ポスター2枚、QRコード特典（メイキングムービー、レポート記事）



独占ロングインタビューに、名だたるクリエイター陣の貴重な証言、そして32ページにもわたる大ボリュームの撮り下ろしグラビア、さらにポスター2枚とデジタル特典まで付いてこの価格は、正直に言って非常に高いコストパフォーマンスだと感じます。羽生結弦さんの「今」を深く掘り下げた、まさに永久保存版であることを考えると、ファンにとってはむしろ破格ではないでしょうか。



## 発売情報と刊行記念パネル展



『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』は、2026年7月14日に全国の書店で発売されます。確実に手に入れたい方は、早めの予約がおすすめです！



書誌情報:



書名: 『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』

発売日: 2026年7月14日

定価: 3,300円(本体3,000円+税10％)

判型: A4判

ページ数: オールカラー／128ページ／綴じ込み両面ポスター2枚付き

ISBN: 978-4-635-90824-5



一部書店では、本書の刊行を記念したミニパネル展も実施されます。



紀伊國屋書店 名古屋空港店*

* 〒480-0288 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先 1-8 エアポートウォーク名古屋 4F



お近くにお住まいの方、または名古屋方面へお出かけの予定がある方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。実物のムックやパネルを見ることで、さらに期待感が高まること間違いなしです！



## 出版社「山と溪谷社」が届ける、意外性とその価値



今回このスペシャルムックを刊行するのは、普段「山と溪谷」といった山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社。フィギュアスケートのトップアスリートを特集するという意外な組み合わせに、私も最初は驚きました。



しかし、これは既存の枠にとらわれない、新しい視点やアプローチで羽生さんの魅力を引き出してくれることへの期待でもあります。山や自然の雄大さを知る出版社だからこそ、羽生さんの持つ表現の奥深さや、彼が放つ圧倒的な存在感を、より多角的に、そして文学的に描いてくれるかもしれません。どんな化学反応が生まれているのか、とても楽しみですね。



## まとめ



『Quadruple Axel 2026 羽生結弦 SPECIAL』は、羽生結弦さんの「今」を深く、そして多角的に知りたいすべてのファンに捧げる一冊です。独占インタビュー、舞台裏を語るクリエイターたちの証言、そして新たな魅力満載の撮り下ろしグラビアは、きっとあなたの心を揺さぶるはず。



この一冊を手に入れれば、羽生結弦さんが見据える未来、彼が創り出す感動の世界、そしてその唯一無二の魅力の全てを、存分に堪能できることでしょう。2026年7月14日の発売日が待ち遠しいですね！人気集中は必至。確実に手に入れたい方は、今すぐの予約が賢明でしょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。