「魔法のソファ」Yogiboを、もっとお得に手に入れたいと思っていませんか？実は今、年に一度の「Yogibo感謝祭2026」が開催中なんです！全商品10%OFFはもちろん、なんと限定ミニオンズYogiboも登場するんですから見逃せません。この記事を読めば、感謝祭の全貌から賢いお買い物術まで、後悔しないための情報がすべてわかりますよ！私もこのチャンスに狙っていたあのアイテムをゲットしようかと悩んでいます…！

Yogibo感謝祭2026、いよいよ開催！

「快適すぎて動けなくなる魔法のソファ」でおなじみのYogiboが、今年もとっておきの感謝イベントを開催します！

2026年7月17日（金）から始まる「Yogibo 感謝祭 2026」は、単なるセールにとどまらない、Yogiboファンにはたまらない魅力が満載。私もこのニュースを聞いて、思わずカレンダーに印をつけました。

果たしてどんなお得な情報や、心躍る企画が待っているのでしょうか？一緒に見ていきましょう！

夢のYogiboが10%OFF！最高のくつろぎを手に入れるチャンス

「Yogiboが欲しいけれど、なかなか手が出せない…」そう思っていた方に朗報です！今回の感謝祭では、全商品がなんと10%OFFになります（※一部対象外商品を除く）。

Yogiboの魅力は、その自由な形状変化にあります。ベッド、ソファ、リクライナー、チェア…ひとつで何役もこなす、まさに「魔法のソファ」。私自身、Yogiboで過ごす休日の快適さを知って以来、その虜になっています。映画を見たり、本を読んだり、あるいはただゴロゴロするだけでも、日常のストレスがふっと軽くなるのを感じます。

今回の10%OFFは、そんな極上のリラックス体験をより身近にする大チャンス。普段は高価に感じるYogiboも、この機会ならグッと手が届きやすくなりますよね。憧れのあのYogiboを手に入れる絶好のタイミングと言えるでしょう。

セール概要

：Yogibo 感謝祭 2026：2026年7月17日（金）～8月16日（日）：2026年7月17日（金）AM0:00～8月17日（月）AM8:59まで：全商品10％OFF（※一部対象外商品あり）

オンラインストアは期間が少し長い上に、深夜0時からスタート！これは争奪戦になりそうな予感です。事前に目当ての商品をチェックしておくことをおすすめします。

限定ミニオンズYogibo登場！コラボ企画とTikTok Liveで感謝祭を満喫

今回の感謝祭は、割引だけでは終わりません。なんと、2026年8月7日（金）に全国公開される映画『ミニオンズ＆モンスターズ』とのスペシャルコラボレーションが決定しました！

Yogiboでしか手に入らない、特別な「ミニオンズYogibo」が登場するとのこと。あの愛らしいミニオンたちがYogiboになった姿を想像するだけで、ワクワクが止まりません！子供部屋に置けば、一瞬で楽しい空間に変わること間違いなし。大人の方でも、リビングに置けば日常にちょっとした遊び心をプラスしてくれるはずです。

詳細については後日発表とのことですので、こちらも続報に期待が高まります。ミニオンファンの方はもちろん、ユニークなインテリアを探している方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

Yogibo公式TikTok Liveで感謝祭をもっと楽しむ！

さらに、感謝祭期間中にはYogibo公式オンラインストアで、TikTok Liveが開催されます！

豪華ゲストを招いたトークショーや、ライブならではの特別な企画が盛りだくさん。ライブ配信だからこその臨場感や、リアルタイムでのコメント交流も楽しみですね。Yogiboの魅力を再発見できるだけでなく、お得な情報や、普段聞けない裏話が飛び出すかもしれませんよ。

：Yogiboライブ ～Yogibo 感謝祭 2026～：Yogibo公式TikTok

① 7月17日（金）20:00～

② 7月23日（木）20:00～

③ 7月31日（金）20:00～

④ 8月 7日（金）20:00～

⑤ 8月14日（金）20:00～

※日程は変更される場合があるため、最新情報はYogibo公式XやInstagramで確認してください。

「魔法のソファ」だけじゃない！Yogiboが目指す豊かな社会への貢献

Yogiboといえば、ビーズソファのイメージが強いですが、実はインテリア家具や生活雑貨など、リラックスアイテムを幅広く展開しているライフスタイルブランドなんです。

その汎用性の高さから、ご自宅だけでなく、ホテルやオフィス、イベント会場など、実に様々な場所で活用されています。世界7ヶ国で展開されているというのも驚きですよね。

さらに、Yogiboが素晴らしいのは、その事業活動を通じて社会貢献にも積極的に取り組んでいる点です。

スポーツ・文化を応援するパートナーシップ

Yogiboは、プロeスポーツチーム「REJECT」や全日本モトクロス参戦チーム「マウンテンライダーズ」のスポンサーを務めたり、ライブハウスのネーミングライツを取得したりと、多岐にわたる分野でサポートを行っています。

企業として社会に貢献する姿勢は、多くの人々の共感を呼ぶでしょう。

多彩なコラボレーションで新しい価値を創造

「ディズニー ミッキー アンド フレンズ」や「スター・ウォーズ」といった世界的ブランドとのコラボレーション実績からもわかるように、Yogiboは快適さとデザイン性を融合させ、常に新しい価値を生み出し続けています。

ストレスのない社会を目指すサステナビリティ活動

Yogiboが広告を出稿し、その収益を社会課題解決に取り組む団体に還元する「TANZAQ（タンザク）」プロジェクト。これは、広告の新しい形として非常に興味深い取り組みです。

その他にも、感覚過敏の方でも安心して過ごせる「センサリールーム」の普及や、被災地支援など、事業を通じて「ストレスのない社会の実現」を目指す活動には頭が下がります。Yogiboヴェルサイユリゾートファームでの活動も、その一環と言えるでしょう。

単に製品を提供するだけでなく、その影響力を社会貢献に活かしていくYogiboの姿勢は、私も見習いたいと感じます。

この夏はYogiboで極上のリラックスを！

「Yogibo 感謝祭 2026」は、ただお得なだけでなく、ミニオンズとの特別なコラボや、エンターテイメント性あふれるTikTok Liveなど、見どころ満載のイベントです。

Yogiboの製品は、一度使ったら手放せなくなるほどの快適さがあります。この機会に、あなたも「魔法のソファ」で極上のリラックス体験を始めてみませんか？すでにYogiboをお持ちの方も、買い足しや、新しいアイテムへの買い替えを検討する絶好のチャンスです。

この夏のくつろぎは、Yogiboに決まりですね！

株式会社Yogibo 会社概要

：株式会社 Yogibo：代表取締役社長 井形 剛士：2002年2月1日

快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」

持続的な社会課題解決を目指す広告「TANZAQ（タンザク）」

Yogiboの哲学を、手の届く品質で届ける「YGB（ワイジービー）」

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Yogibo感謝祭2026特設ページ: https://yogibo.jp/pages/anniversarysale

Yogiboパートナーシップ詳細: https://yogibo.inc/csv/

法人向けコラボレーションサービス: https://yogibo.inc/business

TANZAQプロジェクト詳細: https://tanzaq.jp

Yogibo公式オンラインストア: https://yogibo.jp/

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。