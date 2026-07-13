今日のランチ、何にしようか迷っていませんか？美味しくてヘルシー、しかも毎日飽きずに食べられる一皿があったら最高ですよね。そんな願いを叶える「菜菜麻辣湯」がイオンモール名古屋茶屋にオープン！極上の薬膳スープと無限のカスタマイズで、あなたの体と心を満たす究極の一杯が作れます。この記事を読めば、あなただけの特別な麻辣湯を見つけられるはずです。

名古屋茶屋に誕生！「菜菜麻辣湯」で叶える究極の薬膳体験

皆さんは「麻辣湯（マーラータン）」と聞いて、どんなイメージを抱きますか？ 刺激的な辛さと痺れ、そして奥深い香りがたまらない、中国生まれの麺料理。最近では日本でも専門店が増え、その人気はますます高まっていますよね。

そんな麻辣湯の世界に、また一つ、魅力的な選択肢が加わりました！7月30日(木)、イオンモール名古屋茶屋に「極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯」がオープン。

このお店は「極味薬膳スープ」という名前が示す通り、漢方やスパイスを贅沢に煮込んだ特製スープが自慢。さらに、彩り豊かな具材や麺を「お好みでカスタマイズ」できるから、期待に胸が膨らみます。「美味しく・楽しく・ヘルシー。なのにしっかり満腹になる！」というキャッチフレーズの通り、毎日通って「わたしだけの麻辣湯」を探求したくなる予感です。

驚きのカスタマイズ性！「わたしだけの一杯」を見つけよう

「菜菜麻辣湯」は、具材選びもエンターテインメント！店頭のショーケースには、新鮮な野菜から珍しい練り物、ヘルシーなきのこ類、そしてお肉まで、色とりどりの食材がずらりと並びます。

この豊富なラインナップの中から、自分の好きなものを好きなだけ選んで、「わたしだけのオリジナル麻辣湯」を作ることができるんです。その日の体調や気分に合わせて自由にカスタマイズできるのが、このお店の醍醐味と言えるでしょう。

麺からスープまで徹底カスタマイズの魅力

具材だけでなく、麻辣湯を構成する重要な要素であるスープと麺も、好みに合わせて選べます。

選べる3種のスープ

個性豊かな6種類の麺

定番中の定番！漢方とスパイスの奥深い旨みが特徴です。コク深いゴマの風味と、ピリ辛さが食欲をそそります。（※0.5辛～）まろやかで優しい味わい。辛さを抑えたい方や、マイルドな口当たりが好きな方におすすめです。

さらに、麺にもこだわりが。麻辣湯のスープと具材をしっかり受け止める、様々な食感の麺が揃っています。

つるっと、モチモチとした食感が特徴。太さによって異なる食べ応えを楽しめます。麻辣湯といえばこれ！つるっとした喉越しは、定番の美味しさ。優しい味わいで、もちもちとした食感。腹持ちも良いのが魅力です。韓国で定番のインスタント麺。スープをしっかり吸い込み、食べ応え抜群！

これだけ選択肢があれば、毎日食べても飽きることがありません。麺の種類を変えるだけでも、まるで違う料理に出会ったかのような新鮮な体験ができます。

「極味薬膳スープ」の秘密に迫る

「菜菜麻辣湯」の最大の魅力は、そのこだわりのスープにあります。豚骨と鶏骨をじっくり煮込んだ白湯（パイタン）スープをベースに、数々の漢方食材とスパイスが加えられています。

特に注目したいのは、その漢方食材の顔ぶれです。

麻辣湯の「麻（マー）」、つまり「痺れ」の元となるスパイス。独特の香りと舌を痺れさせる感覚が特徴です。甘くエキゾチックな香りで、料理に深みと温かさを加えます。スパイシーで香ばしい香りが食欲をそそる、エスニック料理には欠かせないスパイス。ほんのりとした甘みと、滋養強壮に良いとされる薬膳食材。

これらの厳選された素材が織りなすハーモニーは、まさに「極味」の名の通り。辛味無しの「0辛」から選べるので、辛いものが苦手な方でも安心です。もちろん、刺激を求める方には、唐辛子などが加わった「0.5辛」以上で、痺れる辛さと奥深い旨み、そして薬膳の優しい味わいが共存する、やみつきの体験が待っています。辛さは自由自在に調整できるので、その日の気分や体調に合わせて自分好みの「痺れ」と「辛さ」を見つけられるのも嬉しいポイントですね。

信頼のブランドが手掛ける「菜菜麻辣湯」

今回、イオンモール名古屋茶屋に「菜菜麻辣湯」をオープンするのは、株式会社クリエイト・レストランツ。多種多様な飲食店を展開するクリエイト・レストランツ・ホールディングスという大企業グループの一員です。

和食、洋食、中華、カフェなど、幅広いジャンルの店舗を手掛けるその高い運営力と品質へのこだわりは折り紙付き。すでにCIAL横浜ハマチカ店やイオンモールナゴヤドーム前店など、全国に5店舗を展開しており、今回の名古屋茶屋店は6店舗目となります。これは、「菜菜麻辣湯」がすでに多くのファンに支持されている人気のブランドであること、そして、その品質とサービスには確かな信頼があることを示唆しています。大手グループが手掛ける安心感は、お店選びの重要なポイントになるのではないでしょうか。

賢く楽しむ！気になる価格とアクセス

具体的な価格は公表されていませんが、具材や麺を自分で選ぶスタイルから、選んだ具材の重さや種類によって価格が決まるシステムだと推測できます。これは、自分にとっての最高のコストパフォーマンスを見つけるチャンスです。予算や目的に合わせて調整が可能なので、毎日でも気軽に「わたしだけの薬膳麻辣湯」を楽しめます。

店舗情報

新しい麻辣湯の体験ができる「極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯 イオンモール名古屋茶屋」は、気軽に立ち寄れるフードコート内にあります。

アクセス方法

極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯 イオンモール名古屋茶屋〒455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 イオンモール名古屋茶屋3F フードコート10:00 〜 21:00（L.O20:30）伊勢湾岸自動車道 飛鳥ICより車で約12分最寄りバス停は「南陽交通広場（イオンモール名古屋茶屋）」です。以下の各駅からバスをご利用いただけます。

地下鉄東山線 高畑駅

JR・近鉄・地下鉄東山線 八田駅

地下鉄名城・名港線 東海通駅

港北駅（旧名古屋競馬場前駅）

JR 春田駅

荒子川公園駅

名鉄バスセンター3F 2番のりば

お買い物のついでに、映画鑑賞の後に、ご家族や友人と一緒に、ぜひこの新しい味覚体験を楽しんでみてください！

あなたの日常に薬膳の彩りを

「極味薬膳スープ 菜菜麻辣湯」のイオンモール名古屋茶屋オープンは、麻辣湯ファンはもちろん、まだ麻辣湯を食べたことがない方にとっても、新しい食の世界への扉を開くことでしょう。

こだわりの薬膳スープ、豊富な具材、選べる麺と辛さ――。これらの要素が組み合わさることで、まさに無限大の「わたしだけの麻辣湯」が生まれます。ヘルシーでありながらしっかり満足感を得られるこの体験は、日々の食事に彩りを与えてくれるはずです。

イオンモール名古屋茶屋を訪れた際には、ぜひ3Fフードコートの「菜菜麻辣湯」に立ち寄って、あなただけの特別な一杯を見つけてみませんか？ 身体の中からじんわりと温まり、心も体も満たされる、そんな素敵な体験がきっと待っていますよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。