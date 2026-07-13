毎年訪れる酷暑、ギラギラと照りつける紫外線、冷房による乾燥…夏の肌荒れや髪の広がり、疲れやすさにうんざりしていませんか？体も心も過酷な環境にさらされる日本の夏を、今年は賢く乗り切りましょう！
ウェルネス製品の宝庫として知られるiHerb（アイハーブ）が、夏の大型キャンペーン「WELLフェス」を2026年7月18日（土）から開催します。なんと、全カテゴリーの商品が25%OFFという大盤振る舞い。このまたとないチャンスを逃す手はありません。
iHerbが提案する「WELLフェス」は、ウェルネスを「頑張るもの」ではなく「楽しみながら続けるもの」として、季節ごとのコンディション変化に寄り添う、まさに"お祭り"のような企画です。この機会に、夏のセルフケアを見直して、健やかで快適な日々をスタートさせませんか？
iHerbってどんなお店？ 世界中のウェルネスをあなたの手元に
「iHerbってよく聞くけど、どんな会社なの？」そんな疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。iHerbは、米国カリフォルニア州に本社を置く、世界最大級のeコマースプラットフォームです。単なるオンラインストアではなく、「健康と幸福、ウェルネスを届ける」という崇高なミッションを掲げています。
その品揃えは驚くほど豊富で、プライベートブランドを含む1,800以上のブランド、5万点以上の商品を取り扱っています。世界180カ国以上で年間1,500万人もの人々が利用しており、その信頼と実績は誰もが認めるところでしょう。
iHerbが特に評価されるのは、品質へのこだわりと透明性の高さです。自社品質検証プログラム「iTested」による成分分析結果の公開や、購入者のみが投稿できる5,300万件以上のレビューなど、消費者が安心して商品を選べる仕組みが充実しています。健康に関する情報は玉石混交の時代だからこそ、こうした信頼性の高い情報は本当にありがたいですね。
「WELLフェス」キャンペーン詳細
今回の「WELLフェス」は、特に日本の夏のコンディション変化に焦点を当てています。強い日差し、汗によるミネラル不足、冷房による肌の乾燥、湿気で広がる髪、そして旅行や外出機会の増加……。これら全てに対応できるよう、幅広いアイテムが25%OFFの対象になるんです。
キャンペーンの概要はこちらです。キャンペーン名：WELLフェス 開催期間：2026年7月18日（土）17:00 〜 7月25日（土）23:59 セール内容：全カテゴリー対象25％OFF
商品を買い物かごに入れ、プロモーションコードを適用することで割引が反映されます。
他の割引との併用はできませんのでご注意ください。
「ウェルネスを楽しみながら続ける」というiHerbの視点は、日々の生活にゆとりと彩りを与えてくれます。義務感で続けるのではなく、自分へのご褒美や、季節に合わせたケアとして気軽に楽しめる。そんなiHerbの提案を、この機会にぜひ体験してください。
夏の悩みを解決！iHerb厳選ウェルネスアイテム8選
今回の「WELLフェス」で特におすすめされているアイテムの中から、夏の悩みを解決してくれる厳選商品をピックアップしました。25%OFFのセール価格で、通常よりもずっとお得に手に入りますよ！
1. L-システインで内外から輝く肌・髪・爪へ
2. リポソームビタミンCで夏のコンディションをサポート
3. 持ち運び便利なミネラル日焼け止めスティック
4. 電解質タブレットで賢く水分補給
5. ケラチン配合で夏のダメージヘアを集中ケア
6. リラックスドリンクで夏の夜を快適に
7. プロテインパンケーキミックスでヘルシー朝食
8. 旅行に便利なセンテラ配合スキンケアキット
WELLフェスを最大限に活用する賢いお買い物術
せっかくの「WELLフェス」、最大限に活用して賢くお買い物を楽しみましょう！プロモーションコードの適用を忘れずに！
商品を買い物かごに入れたら、決済画面でプロモーションコードを入力するのをお忘れなく。これで25%OFFが適用されます。他の割引との併用はできません
複数種類の割引がある場合、基本的には併用ができません。最も割引率の高い方法を選びましょう。個人輸入に関する注意点
iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。購入前に以下の点をご確認ください。為替の影響: 価格は為替によって変動する可能性があります。 在庫: 掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、在庫通知設定が可能です。 成分確認: 各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。購入前に必ず商品ページで成分情報をご確認ください。ご自身の体質や健康状態に合うか、最終的な判断はご自身の責任で行ってくださいね。
これらの点に注意して、安心してお買い物を楽しんでください。
まとめ：この夏はiHerb「WELLフェス」で最高のウェルネス体験を！
今年の夏は、iHerbの「WELLフェス」をきっかけに、酷暑に負けない健やかな体と心を手に入れてみませんか？ 全カテゴリー対象25%OFFというまたとないチャンスは、あなたのウェルネス習慣をぐっと身近で、楽しいものに変えてくれるはずです。
期間は2026年7月18日（土）17:00から7月25日（土）23:59まで。あっという間に終わってしまうので、気になるアイテムは今のうちにチェックして、ぜひこのビッグセールを最大限に活用してくださいね！
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この夏、iHerbと共に、あなたにとって最高のウェルネス体験を創造しましょう！
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。