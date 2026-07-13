毎年訪れる酷暑、ギラギラと照りつける紫外線、冷房による乾燥…夏の肌荒れや髪の広がり、疲れやすさにうんざりしていませんか？体も心も過酷な環境にさらされる日本の夏を、今年は賢く乗り切りましょう！

ウェルネス製品の宝庫として知られるiHerb（アイハーブ）が、夏の大型キャンペーン「WELLフェス」を2026年7月18日（土）から開催します。なんと、全カテゴリーの商品が25%OFFという大盤振る舞い。このまたとないチャンスを逃す手はありません。

iHerbが提案する「WELLフェス」は、ウェルネスを「頑張るもの」ではなく「楽しみながら続けるもの」として、季節ごとのコンディション変化に寄り添う、まさに"お祭り"のような企画です。この機会に、夏のセルフケアを見直して、健やかで快適な日々をスタートさせませんか？

iHerbってどんなお店？ 世界中のウェルネスをあなたの手元に

「iHerbってよく聞くけど、どんな会社なの？」そんな疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。iHerbは、米国カリフォルニア州に本社を置く、世界最大級のeコマースプラットフォームです。単なるオンラインストアではなく、「健康と幸福、ウェルネスを届ける」という崇高なミッションを掲げています。

その品揃えは驚くほど豊富で、プライベートブランドを含む1,800以上のブランド、5万点以上の商品を取り扱っています。世界180カ国以上で年間1,500万人もの人々が利用しており、その信頼と実績は誰もが認めるところでしょう。

iHerbが特に評価されるのは、品質へのこだわりと透明性の高さです。自社品質検証プログラム「iTested」による成分分析結果の公開や、購入者のみが投稿できる5,300万件以上のレビューなど、消費者が安心して商品を選べる仕組みが充実しています。健康に関する情報は玉石混交の時代だからこそ、こうした信頼性の高い情報は本当にありがたいですね。

「WELLフェス」キャンペーン詳細

今回の「WELLフェス」は、特に日本の夏のコンディション変化に焦点を当てています。強い日差し、汗によるミネラル不足、冷房による肌の乾燥、湿気で広がる髪、そして旅行や外出機会の増加……。これら全てに対応できるよう、幅広いアイテムが25%OFFの対象になるんです。

キャンペーンの概要はこちらです。

商品を買い物かごに入れ、プロモーションコードを適用することで割引が反映されます。

他の割引との併用はできませんのでご注意ください。

「ウェルネスを楽しみながら続ける」というiHerbの視点は、日々の生活にゆとりと彩りを与えてくれます。義務感で続けるのではなく、自分へのご褒美や、季節に合わせたケアとして気軽に楽しめる。そんなiHerbの提案を、この機会にぜひ体験してください。

夏の悩みを解決！iHerb厳選ウェルネスアイテム8選

今回の「WELLフェス」で特におすすめされているアイテムの中から、夏の悩みを解決してくれる厳選商品をピックアップしました。25%OFFのセール価格で、通常よりもずっとお得に手に入りますよ！

1. L-システインで内外から輝く肌・髪・爪へ

2. リポソームビタミンCで夏のコンディションをサポート

: L-システインにビタミンCとビタミンB6を組み合わせたタブレット。: 強い日差しでダメージを受けやすい肌、髪、爪のコンディションをサポート。外側からのUVケアと併用することで、より効果的なインナーケアが期待できます。: 通常価格2,324円 →: 毎日続けるインナーケアだからこそ、この割引は嬉しいですね。夏の日差しに負けない体づくりに欠かせないアイテムです。

3. 持ち運び便利なミネラル日焼け止めスティック

: ビタミンCを小さなカプセル状に包み込んだ「リポソーム設計」のサプリメント。亜鉛、シトラスバイオフラボノイドなども配合。: リポソーム設計とは、成分を脂質の膜で包み込むことで、体への吸収率を高める技術のこと。紫外線や冷房、生活リズムの乱れでストレスを受けがちな夏の内側からのコンディションづくりに役立ちます。: 通常価格5,911円 →: 高機能なビタミンCサプリがこの価格で手に入るのは、まさに「WELLフェス」ならでは。夏の疲れを感じやすい方には特におすすめです。

4. 電解質タブレットで賢く水分補給

: SPF50、ウォーターレジスタント80分のミネラル日焼け止めスティック。: 手を汚さずに塗れるスティックタイプは、通勤中や外出先での塗り直しに非常に便利。敏感肌を考えた無香料設計で、家族みんなで使えるのも嬉しいポイントです。: 通常価格1,541円 →: 日焼け止めは消耗品。特に夏は頻繁に使うので、この価格はストック買いのチャンス！

5. ケラチン配合で夏のダメージヘアを集中ケア

: 水に溶かして飲む発泡タイプの電解質タブレット。5種類の電解質と砂糖1g配合。: 汗をたくさんかく夏は、水分だけでなくミネラルも失われがち。電解質を効率よく補給できるこのタブレットは、運動時や外出時、旅行中のこまめな水分補給に最適です。オレンジ味で美味しく続けられます。: 通常価格1,142円 →: 熱中症対策にもなる夏の必需品。ペットボトル飲料よりも手軽に持ち運べ、環境にも優しい選択肢です。

6. リラックスドリンクで夏の夜を快適に

: ケラチン、シアバター、ココナッツオイルを配合したヘアマスク。: 紫外線、湿気、冷房による乾燥でパサつきや広がりが気になる夏の髪に、集中ケアを。しっとりまとまるなめらかな髪へと導いてくれます。: 通常価格1,694円 →: 美容院でのトリートメント代を考えると、自宅でできる本格ケアアイテムがこの価格は破格。

7. プロテインパンケーキミックスでヘルシー朝食

: クエン酸マグネシウムとグリシン酸マグネシウム配合の粉末ドリンクミックス。: 寝苦しい夏の夜や、冷房で体が冷えやすい日に、ホッと一息つくリラックスタイムにぴったり。水やお湯に溶かすだけのオレンジ味で、手軽に心身を落ち着かせることができます。: 通常価格3,265円 →: 質の良い休息は、夏のバテを防ぐ上で何より重要。毎日の習慣に取り入れやすい価格で、健康的なライフスタイルを応援してくれます。

8. 旅行に便利なセンテラ配合スキンケアキット

: 水を加えるだけで作れる、全粒粉入りのプロテインパンケーキ＆ワッフルミックス。: 1食あたり16gのたんぱく質が摂れる優れもの。夏休み中の朝食や、忙しい日のブランチに、手軽さと満足感を両立させたい時に大活躍します。: 通常価格1,616円 →: たんぱく質をしっかり摂れるヘルシーな朝食が、この価格で手軽に楽しめるのは嬉しい限り。健康志向の方には特におすすめです。

WELLフェスを最大限に活用する賢いお買い物術

: クレンジングオイル、フォーム、トナー、アンプル、クリームが揃ったセンテラ（ツボクサ）配合のトラベルサイズキット。: 夏休みの旅行や帰省、外泊先でもいつものスキンケアを妥協したくない方にぴったり。コンパクトながら充実の5点セットで、肌のコンディションが変わりやすい季節のミニマムケアにも最適です。: 通常価格4,573円 →: 人気のセンテララインのフルセットが、旅行に便利なサイズでこの価格は非常にお得。お試しにも良いですね。

せっかくの「WELLフェス」、最大限に活用して賢くお買い物を楽しみましょう！

商品を買い物かごに入れたら、決済画面でプロモーションコードを入力するのをお忘れなく。これで25%OFFが適用されます。

複数種類の割引がある場合、基本的には併用ができません。最も割引率の高い方法を選びましょう。

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。購入前に以下の点をご確認ください。

: 価格は為替によって変動する可能性があります。: 掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、在庫通知設定が可能です。: 各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。購入前に必ず商品ページで成分情報をご確認ください。ご自身の体質や健康状態に合うか、最終的な判断はご自身の責任で行ってくださいね。

これらの点に注意して、安心してお買い物を楽しんでください。

まとめ：この夏はiHerb「WELLフェス」で最高のウェルネス体験を！

今年の夏は、iHerbの「WELLフェス」をきっかけに、酷暑に負けない健やかな体と心を手に入れてみませんか？ 全カテゴリー対象25%OFFというまたとないチャンスは、あなたのウェルネス習慣をぐっと身近で、楽しいものに変えてくれるはずです。

期間は2026年7月18日（土）17:00から7月25日（土）23:59まで。あっという間に終わってしまうので、気になるアイテムは今のうちにチェックして、ぜひこのビッグセールを最大限に活用してくださいね！

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この夏、iHerbと共に、あなたにとって最高のウェルネス体験を創造しましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。