ロッテが1点リードで序盤を終える

オリックスが1回表に先制したが、ロッテは2回裏に上田の2点適時打で逆転。その後、両チームとも追加点はなく、ロッテが1点リードのまま序盤を終えた。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原 2(右)西川 3(指)ソト 4(左)山口 5(捕)佐藤 6(三)寺地 7(一)上田 8(二)小川 9(遊)友杉 10(投)小島

オリックス: 1(左)中川 2(一)山中 3(指)西川 4(二)太田 5(遊)紅林 6(三)宗 7(右)来田 8(捕)若月 9(中)渡部 10(投)エスピノーザ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17