







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、当時セントルイス・カージナルスに所属していたノーラン・アレナド内野手の獲得噂が盛んに取りざたされた。実現には至らないまま消滅したこの噂について、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が言及したという。米メディア『フォーブス』が報じた。



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アレナドは2024年オフ、自身のSNSに突然「ドジャーブルー」という名前の曲を添えて投稿。加えて、2025年序盤はマックス・マンシー内野手が不振に陥っていたことなどから、ドジャースの補強候補として有力視する声は多かった。











ただ、特に動きがないままトレード期限を迎えると、同年オフにアリゾナ・ダイヤモンドバックスにトレードで移籍。これにより、ドジャース移籍の可能性は完全に消滅する形となった。



同メディアは「最終的にドジャースはマンシーを正三塁手として起用し続ける方針を貫き、彼もその信頼に応えるように、今季オールスターに選出される活躍を見せている。そして、アレナドがダイヤモンドバックスへ移籍し、マンシーも本来の調子を取り戻した中、フリードマン氏はこれまで度々報じられてきたトレードの噂について『その大半は… いや、全てがデタラメだったと思う』とついに真正面から言及した」と記している。



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