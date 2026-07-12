○ ホワイトソックス 9－1 アスレチックス ●

＜現地時間7月12日 レート・フィールド＞

シカゴ・ホワイトソックスが前半戦の最終カードをスイープ。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、3打数無安打1四球という内容だった。

ホワイトソックスは初回に1点先制を許しながらも、その裏の先頭打者サム・アントナッチが6号同点ソロ。村上が四球を選んで出塁すると、3番ミゲル・バルガスも二塁打で続くなど一死満塁と好機を作り、6番カイル・ティールが勝ち越しの2点適時打。さらに、7番ブレイデン・モンゴメリーの3号3ランも飛び出し、一挙6得点のビッグイニングを作った。

援護を貰った新人左腕ノア・シュルツは5回1失点と試合を作り、今季3勝目をマーク。ブレイデン・モンゴメリーが5回裏にも適時打を放つなどルーキー勢の活躍が光り、3連勝を飾った。チームは50勝45敗、2位ガーディアンズとはゲーム差無しで前半戦を終了。地区首位でのシーズン折り返しは地区優勝した2021年以来、5年ぶりとなった。

村上は3打数無安打、1四球、2三振という内容に終わり、今季成績は打率.232、20本塁打、42打点、OPS.911。日本時間14日にはホームランダービー、同15日にはオールスターゲームの初出場を予定している。