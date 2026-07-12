キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」にて、ヴァルキリーコミックス『爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす』1巻分を完全無料で読めるキャンペーンが開催されている。

■『爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす3』

漫画：ウラシマツシマ／原作：結城絡繰

発売日：2026年7月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％）

“爆弾魔”と“錬金術師”、ドワーフたちと邂逅。

魔術×近代兵器で竜を屠れ！

「小説家になろう」発！

異世界漫画原作大賞銀賞作品コミカライズ

待望の第3巻！

竜との激闘に敗北し、瀕死となったジャック・アーロンとアリス。

二人を救ったのは、山に暮らすドワーフたちだった。

ジャックたちは奪い取った“竜の爪”を素材に、新兵器を開発。

竜と因縁のあるドワーフたちとともに再戦に臨む。

そんな死闘の果て、ドワーフの里へ一人の男が運び込まれる。

現代からやってきたその男は、まさにアーロンが狙うターゲットの一人だった──。

今なら「キミコミ」にて1巻分完全無料となっている。

異世界に召喚された男、ジャック・アーロンはめぼしい能力を持たないと嘲笑われ、奴隷として売られかけてしまう。

彼が元の世界で『爆弾魔』の異名をもつ、凶悪な傭兵であることも知らずに。

ジャックは奴らに笑われた、"確実に作動する爆弾が作れる"という唯一無二の能力を活かして「自分を召喚した奴ら」と「自分を笑ったチート能力者共」への復讐を開始する！

(C)ウラシマツシマ (C)結城絡繰／KTC