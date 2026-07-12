キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」にて、ヴァルキリーコミックス『爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす』1巻分を完全無料で読めるキャンペーンが開催されている。
■『爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす3』
漫画：ウラシマツシマ／原作：結城絡繰
発売日：2026年7月8日
判型：B6
定価：792円(本体720円＋税10％）
“爆弾魔”と“錬金術師”、ドワーフたちと邂逅。
魔術×近代兵器で竜を屠れ！
「小説家になろう」発！
異世界漫画原作大賞銀賞作品コミカライズ
待望の第3巻！
竜との激闘に敗北し、瀕死となったジャック・アーロンとアリス。
二人を救ったのは、山に暮らすドワーフたちだった。
ジャックたちは奪い取った“竜の爪”を素材に、新兵器を開発。
竜と因縁のあるドワーフたちとともに再戦に臨む。
そんな死闘の果て、ドワーフの里へ一人の男が運び込まれる。
現代からやってきたその男は、まさにアーロンが狙うターゲットの一人だった──。
今なら「キミコミ」にて1巻分完全無料となっている。
異世界に召喚された男、ジャック・アーロンはめぼしい能力を持たないと嘲笑われ、奴隷として売られかけてしまう。
彼が元の世界で『爆弾魔』の異名をもつ、凶悪な傭兵であることも知らずに。
ジャックは奴らに笑われた、"確実に作動する爆弾が作れる"という唯一無二の能力を活かして「自分を召喚した奴ら」と「自分を笑ったチート能力者共」への復讐を開始する！
(C)ウラシマツシマ (C)結城絡繰／KTC