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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、一時は調子を取り戻したものの、最近の登板では苦しい投球が続いている。その背景には、投球フォームの乱れだけでなく、球種が相手打者に読まれていた可能性もあるようだ。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。



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佐々木は8日（日本時間9日）のコロラド・ロッキーズ戦を前に、直近12回2/3で失点12を喫していた。2日（同3日）のサンディエゴ・パドレス戦では、最初の2回で3本の本塁打を浴び、最終的に自責点6を許している。











その試合後、ドジャースは佐々木について徹底的な分析を行ったようだ。その結果、佐々木が打者に対して明らかな癖を見せている可能性が浮上した。



ロバーツ監督は「実は、いくつか問題点が見つかった。それを修正しようとしている。至る所にカメラがあり、相手は有利な情報を探している。だから、自分の秘密を隠し通さなければならない。彼はその点に取り組んでいる」と語った。



佐々木に見つかった弱点についてイブラ氏は「ロバーツ監督は、彼の投球フォームの変更が、相手球団に球種を読み取られる一因となっている可能性があると述べた。しかし、その傾向の一部は、佐々木が日本にいる頃から続いているものもある」と言及した。





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