有吉弘行「めっちゃ良かった！」映画「Michael／マイケル」を絶賛！観に行くために家で“ムーンウォーク”を披露!?

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ&ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月5日（日）の放送では、6月12日に公開された映画「Michael／マイケル」を観に行った有吉が、その感想を語る場面がありました。

◆映画「Michael／マイケル」を絶賛

この日は、マイケル・ジャクソンの人生と音楽を描いた伝記映画「Michael／マイケル」の話題に。

まず有吉は、2児の子育てなどで、公開後も観に行く時間があまり作れなかったと告白。そうしたなかで、「家のなかでムーンウォークをしてみたり、股間に手を当てて奇声を上げてみたり、ハットをかぶったり脱いだり……ちょっとアピールを続けたことによって、『ちょっと行ってきたら？』という一言を（妻から）勝ち取りまして（笑）」と誇らしげに語ります。

そして、やっとの思いで観ることができた映画「Michael／マイケル」を「めっちゃ良かったね！」と絶賛。特に序盤のシーンに注目し、「子どもの頃の場面とかね。あの子かわいかったな！」と評価します。本作を鑑賞済みの酒井も「めちゃくちゃ良かったです。曲も全部知っていますし、聴いているだけで本当に楽しかったです」と話します。

一方で、「マイケルって、子どもの頃からスーパースターだからさ……あまり事件がないんだよね（笑）。まあ親子の確執とかは多少あるけど、基本的にはずっと大金持ち。でも、スーパースターってそういうもんですからね」としみじみ語ります。

そして、改めて「2でも3でも観たいですね」と続編にも期待を寄せつつ、「今回のやつを観ちゃうと、もう1回『マイケル・ジャクソン THIS IS IT』（2009年公開のドキュメンタリー映画）も観たくなるね」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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