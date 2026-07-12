有吉弘行「行く末はボビー・オロゴン」『水ダウ』で波紋を呼んだ後輩芸人・はっしーはっぴーに言及

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。7月のアシスタントはアルコ&ピースの酒井健太と宮下草薙の草薙航基です。7月5日（日）の放送では、有吉らも所属している太田プロのピン芸人・はっしーはっぴーについて語る場面がありました。

◆有吉＆酒井がはっしーはっぴーに言及

この日は、7月1日（水）に放送された「水曜日のダウンタウン」（TBS系）に出演したはっしーはっぴーの話題に。

はっしーはっぴーが出演したのは、隣り合う2つの廃墟で芸人たちが2チームに分かれ、予算30万円でバリケードを構築しながら攻防する対決企画。しかし、みなみかわをはじめとする先輩芸人と衝突するなど、はっしーはっぴーの言動が問題視され、SNSで批判の声が上がりました。

有吉は、酒井が若手芸人を率いて結成した「酒井軍団」に、はっしーはっぴーも所属していることを明かし、「『話題になってる』という言い方はちょっと持ち上げすぎというか良くないけど、酒井軍団のボスとしてどういう感想なんですか？」と聞きます。

酒井は、放送後に本人に連絡したそうで、「『大丈夫？』とLINEしたら、はっしーはっぴーから『これで完全に売れました』と返ってきました。彼らしいなとは思いましたけど」と話します。

続けて、有吉が「（出演シーンを）全体的に観てどう思いました？」と尋ねると、酒井は「僕が知っているはっしーはっぴーではありました」と語り、今回の振る舞いに対しても「『よくやったぞ』っていう感じですね」とボスとして胸を張ります。

そこで、また有吉が「みなみかわのような（イライラした）感情を持ったことはないの？」とプライベートのことを深掘りすると、酒井は「そうですね……もう慣れちゃっているかもしれないです。はっしーはっぴーってそういう人間なんで」と受け入れている様子を見せます。

酒井とのやり取りを終えた有吉は、「なんていうか、昔のセリフで『親の顔が見てみたい』ってあるけど、まあそういうことだよね。『この親にしてこの子あり』という感じで。つまり、酒井もそういう人間ではあるからね」と結論づけると、酒井は「それとはまた別ですって！ はっしーはっぴーじゃないっすよ俺は！ なんなら俺、そんなに最近は会っていないですから」と慌てた様子で否定します。

また有吉は「水曜日のダウンタウン」の演出を手がける藤井健太郎さんについても言及し、「藤井健太郎氏がかわいがっているメンバーといえば、クロちゃん、あかつ、昔でいえばボビー・オロゴン……問題児が好きな人ではありますから（笑）。今後も多少、藤井健太郎氏の作品に（はっしーはっぴーが）登場する可能性も当然あるんでしょうけど」と関心を寄せます。

そして、有吉は最後に「まぁ、はっしーはっぴーの行く末、末路っていうのはボビー・オロゴンであると……」とつぶやくと、すかさず酒井が「何かやらかすじゃん（笑）」とツッコミをいれていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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