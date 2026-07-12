西武、日本ハムに6点リード
西武は1回に3点、4回に1点、5回に2点と着実に加点。林は2本塁打を含む活躍で打線を牽引。西川、滝澤も打点を挙げ、6-0で試合は後半へ。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|78
|42
|35
|1
|.545
|-
|2
|巨人
|79
|41
|36
|2
|.532
|1
|3
|ヤクルト
|79
|40
|38
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|80
|33
|44
|3
|.429
|9
|5
|広島
|77
|30
|43
|4
|.411
|10
|6
|中日
|81
|32
|48
|1
|.400
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|80
|48
|31
|1
|.608
|-
|2
|西武
|84
|46
|35
|3
|.568
|3
|3
|日本ハム
|85
|48
|37
|0
|.565
|3
|4
|オリックス
|81
|41
|38
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|78
|38
|37
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|80
|31
|48
|1
|.392
|17