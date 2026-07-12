日本ハム vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：日本ハム vs 西武
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 西武2勝-日本ハム3勝（7/11 西武2-8日本ハム (日本ハム)、7/10 西武2-1日本ハム (西武)、6/28 日本ハム5-1西武 (日本ハム)、6/27 日本ハム4-2西武 (日本ハム)、6/26 日本ハム3-4西武 (西武)）

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17