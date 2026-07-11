Jリーグは11日、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボレーション企画で、テレビアニメ「名探偵コナン Jリーグ 開幕の警笛（ホイッスル）」が放送されることを発表した。

Jリーグは「名探偵コナン」とこれまでもタイアップしており、Jリーグ20周年記念のコラボレーション企画・2012年4月公開のアニメ映画 劇場版「名探偵コナン 11人目のストライカー」、テレビアニメでは2014年6月放送の「名探偵コナン Jリーガーとの約束」、2018年7月放送の「名探偵コナン Jリーグの用心棒」、2023年5月放送の「名探偵コナン Jリーグ決戦の舞台裏」があったが、3年ぶりのコラボレーションが実現した。

今回のエピソード「名探偵コナン Jリーグ 開幕の警笛（ホイッスル）」では、新シーズンの開幕戦で巻き起こる事件に主人公のコナンが挑むストーリーが描かれる。Jリーグは制作にあたり、スタジアムのロケーションハンティングやストーリーの監修など全面的に協力。また、元日本代表で現セレッソ大阪代表取締役会長の森島寛晃氏と影山優佳氏も本人役として声優に挑戦している。

テレビ放送は2026年7月18日（土）18時から18時30分まで、読売テレビ・日本テレビ系（※一部地域を除く）で放送される。

以下、リリースコメント。

■テレビアニメ放送概要

タイトル： 「名探偵コナン Ｊリーグ 開幕の警笛(ホイッスル）

放送日時： 2026年7月18日（土）18：00～18：30 読売テレビ・日本テレビ系（※一部地域を除く）

あらすじ：コナンたち少年探偵団は、熱狂に包まれるＪリーグ開幕戦を観戦。元日本代表・森島寛晃と影山優佳も実況席に登場し、試合はＶＡＲ判定も飛び出す白熱の展開に。しかし、虎春市長・江口奈々子を警護する小五郎や目暮警部らの姿を見かけたコナンは不穏な気配を察知。なんと観客で埋め尽くされたスタジアムのどこかに爆弾が仕掛けられ、試合終了と同時に爆発する――タイムリミットが迫る中、コナンは犯人と爆弾を追うが……

■森島寛晃さん(セレッソ大阪代表取締役会長)コメント

「ワールドカップも佳境を迎えています。日本はもちろん、世界中がサッカーで盛り上がる中、まさか『名探偵コナン』に出演させていただけるとは夢にも思っていませんでした。コナンくんからいいパスをもらった気持ちで、全力でアフレコ収録に臨みました！」

「国内サッカーも負けていません！Jリーグも新しいシーズンをスタートしますので、コナンも楽しみながら新しいJリーグも楽しみにしてもらえたらと思います」

■影山優佳さんコメント

「サッカーの試合をみていて、『何で今このプレーで止まったんだろう？』とか『なんでゴール取り消されたんだろう？』といった疑問はその瞬間だとプレーが流れてしまうので説明がされないことがしばしばあるなかで、今回はＶＡＲや最先端技術や審判の方々の苦労など切り取っているのが、『名探偵コナン』制作陣にサッカーファンがいるんだろうなと感じました」

「今回はサッカーの現在地を学べるし、コナンファンにとっても新しいキャラクターの一面を見られるような今までにない回になってると思いますので是非楽しんでもらえればと思います」

■「名探偵コナン」とは

1994年より『週刊少年サンデー』（小学館）で連載開始した。謎の組織によって身体を小さくされてしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、幼馴染・毛利蘭の父で探偵事務所を営む毛利小五郎宅に居候しながら、様々な事件を解決していく大人気推理漫画。

1997年から開始した劇場版は、2017年邦画興行収入ランキング第1位を獲得、今年で29作品目となる2026年4月公開の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」はすでに興行収入135億円を突破。