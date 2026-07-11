バルセロナに所属するスペイン代表FWフェラン・トーレスにパリ・サンジェルマン（PSG）移籍の可能性が浮上しているようだ。10日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏が伝えている。

報道によると、PSGはミランへ移籍したポルトガル代表FWゴンサロ・ラモスの穴を埋めるべく、F・トーレス獲得に向けた動きを強めているとのこと。すでに選手側とは原則合意に達しており、FIFAワールドカップ2026終了後に交渉が本格化する見通しだという。PSGを率いるルイス・エンリケ監督はスペイン代表で共闘したF・トーレスを高く評価しており、来る2026－27シーズンの構想に含んでいるようだ。

F・トーレスとバルセロナの現行契約は2027年6月末までで、すでに契約最終年に突入。現時点で契約延長の可能性は低く、選手自身もパリでの新たな挑戦に前向きと報じられている。

現在26歳のF・トーレスはバレンシアとマンチェスター・シティを経て、2022年1月にバルセロナへ完全移籍加入。左右のウイング（WG）とセンターフォワード（CF）をこなし、ここまで公式戦通算207試合出場63ゴール23アシストという成績を残している。ハンジ・フリック体制2年目の昨シーズンは公式戦21ゴールと決定力を発揮し、ラ・リーガ連覇に大きく貢献した。

なお、バルセロナは今夏の移籍市場でイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを獲得し、ドルトムントからドイツ代表FWカリム・アデイェミの加入も濃厚と報じられている。前線の戦力を拡充する中、契約満了が迫るF・トーレスの退団が現実味を帯びているようだ。