







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季途中に加入したエリック・ラウアー投手が先発ローテーションに定着しつつある。チームとしても嬉しい誤算になっている中、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、そのラウアーがトレード期限までに放出される可能性に言及している。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードでドジャースに加入したが、移籍前は8登板、1勝5敗、防御率6.69と振るっていなかった。一方、移籍後は7登板、3勝0敗、防御率3.12と安定した投球を見せている。











ただ、同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は、ドジャースがラウアーをトレードに出し、その見返りとしてプロスペクトを獲得する可能性があるのではないかと考えている。彼の貢献に感謝を示しつつ、その価値が高い内にトレードするという考え方だ」と言及。



続けて、「少なくとも紙の上では、ドジャースは先発が余剰気味になる可能性があり、その戦力がブルペンにまであふれる状況になり得る。だとすれば、昨季のトレード期限でダスティン・メイ投手をボストン・レッドソックスへ放出し、見返りとしてジェームズ・ティブス三世外野手とザック・エアハード外野手を獲得した時と同じように、市場をうまく利用できるのではないだろうか」という同記者の見解を伝えている。



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