吉田賢吾、ブレークの気配。1軍にしがみつき、自分の値打ちを示す【えのき…

個性が如実に出た2連戦

七夕開催のZOZOマリン2連戦（7/7、8）は北山亘基がボコられたロッテ12回戦の方を見に行った。何しろレイエスと並んで6月度の大樹生命月間MVP（4試合4勝0敗、29.2回、29奪三振、自責点3、防御率0.91）に輝いた北山だ。まさか3回2本塁打、8失点でKOされるとは思わない。またこの日のファイターズはエラーが連鎖し、走者をためては打ち込まれるという最悪のパターンだった。北山も超一流のピッチャーになるまでまだまだ勉強だ。バックがエラーしたらそれに動じず、そのエラーをカバーしてやってこその主戦投手だ。この日は郡司裕也のエラーを発端に、暴投、四死球で（つまりノーヒットで！）満塁を作り、ロッテ西川史礁にプロ初のグランドスラムを献上、更にソトにもホームランを喫する体（てい）たらくだった。

一方、翌日の13回戦はド派手なホームラン攻勢。吉田賢吾2本、野村佑希2ラン、万波中正3ランで圧倒した勝利だった。ホームランでしか点が取れない難点はあれど、これだけホームランで点が取れたらそんなもん吹っ飛んでしまう。前夜と内容がひっくり返ったような試合だ。かつて金子誠が口ぐせのように言っていた「連鎖反応と相乗効果」そのもの。若いチームはエラーなど悪いことが起きると連鎖反応を起こして大崩れしてしまう。逆にいいことが起きると相乗効果で大勝利してしまう。悪い流れのときにそれを食い止め、連鎖反応を未然に防ぐ働き（好例が2006年、日本シリーズ第2戦の金子誠のバッティング）が必要になるだろうし、良い流れのときはミスやエラーでせっかくの流れを失わない仕事が必要になるだろう。どちらにしてもそれはベテランの仕事師の役割りではないか。ファイターズはいい日と悪い日が極端に違う。大味というかブレブレというか、チームの個性が如実に出た2連戦だった。

ホームランのあともバッティングが荒れない吉田

大敗と大勝。それぞれ試合の勘どころのようなものがあったのだが、僕は別のところに注目したい。細川凌平と吉田賢吾。2人の「試合に出たくてたまらない選手」が印象に残った。ファイターズはレイエスぐらいしか「押しも押されもせぬ」感じのレギュラーがいない（もう1人挙げるなら水野達稀か）若いチームで、清宮幸太郎・万波中正・野村佑希の「ロマン砲トリオ」ですらスタメン落ちの可能性がある。ポジションも動くし、固定のレギュラーが存在しないのだ。細川や吉田はずっと1軍の仕事に恋焦がれていた。2軍でいくら結果を出してもなかなか上に呼ばれない。ケガをしていた水谷瞬の方が先に1軍で結果を出し、脚光を浴びている。実力なら負けないのだ。試合で使ってもらえればレギュラー級の仕事をしてみせる。チャンスをくれ。仕事をさせてくれ。ロッテ2連戦、この2人の発していた空気はそういうものだった。大敗でも大勝でも関係ないのだ。言葉は悪いけれど、1軍にしがみつくしかない。その懸命さ。集中力。

打席に見応えがあった。読者は細川凌平の面白さに気づいておられるだろうか。ファイターズ打線は「初球から積極的に叩く」タイプが多い。初球を思い切り行ってホームランというシーンを何度もご覧になってるはずだ。細川も初球から行くことがあるけれど、どちらかというと粘って、狙い球を痛打するイメージが強い。あるいは四球を取る。細川の四球はものすごく効く。何か球場で見ていると僕は細川の打席、「うーん、価値あるヒット」「価値あるフォアボール」などひとり言で「価値ある」を連発している気がする。ロマン砲トリオのような派手なホームランはない代わり、いつも繋ぎ役のような「価値ある仕事」をしている。ユーティリティーなのでベンチとしては最後まで置いておきたくなるが、本来控えでは惜しい選手なのだ。

一方、吉田賢吾はブレークの気配を漂わせている。ロッテ13回戦の2本で「10戦7発」と新聞の見出しになった。バッティングはソフトバンク在籍時から評価が高いのだ。ファイターズはマルティネス、郡司裕也と捕手ばかり補強して、更に現役ドラフトで吉田賢吾となったとき、「まだ捕手獲るのか。だけど、よしけんなら無理ないな‥」と思わされた打力だ。使っていけばレギュラー級なのはわかっていた。今年もオープン戦の頃、絶好調で新庄監督から「今、開幕なら間違いなくクリンナップ」と賞賛されていた。なのにすんなりとはいかなかったんだなぁ。守るところがない。今、「吉田賢吾の時代が来る」（by HBC解説者、大宮龍男さん）と評される大活躍を見ると、こんなすごいバッター外せないだろうと思うが、やってる当人は細川凌平同様、チャンスをものにしたい一心だろう。ホームランの後もバッティングが荒れない。すごくていねいな打席を務めている。

僕はチームの勝敗に熱くなる性質だが、懸命に自分の値打ちを示そうともがいてる選手を見るのが好きだ。もちろん勝つのがいちばん嬉しいが、その喜びは勝敗を超えている。さぁ、チャンスを掴んでくれ。そして、ファイターズを強くしてくれ。