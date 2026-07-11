元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が3日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画「【徹底討論】中日ファンからの洗礼で谷繁がタジタジ!?」に出演。中日の石伊雄太が、交流戦後に3番から6番に打順が変わった理由を推察した。

谷繁元信氏

谷繁元信氏が考える、石伊雄太の起用法

この動画では、ゲストに熱狂的な中日ファンとして知られる「限界中日ファン」氏を迎え、ファン目線の鋭い質問に谷繁氏が答える対談企画を実施。その中で、今季の起用法を象徴する一例として、石伊の打順について話し合う場面が訪れた。

プロ2年目の今季は正捕手候補として飛躍を遂げつつある石伊。持ち前の強肩のみならずバッティングでも確かな結果を残している。

今季は様々な打順を経験してきたが、交流戦が明けたリーグ戦再開の初戦には3番でスタメン出場。しかし翌日の試合では6番へと下がり、以降は6番での起用が多くなっている。この目まぐるしい打順変更の意図を問われた谷繁氏は、「そこはね、俺も(分からない)」と率直に返答した。

その上で、谷繁氏は「俺は石伊をとことん使ってほしいタイプなのよ。じゃあ、どこで打たすのが一番いいのかと考えた時に、3番に持っていったんだったら3番でずっと使えばいいし、6番に置くんだったら6番でずっと使い続ける(べき)」と持論を展開。期待の若手捕手を育てる意味でも、打順を固定してじっくりと起用すべきだという自身のスタンスを示した。

もっとも、ベンチの心境にも理解を示しており、「でも一つ分かってほしいのは、ベンチは『これが最善策だ』っていう思いでやってる。もうそれだけなのよ」と代弁。続けて「そこの価値観、見方が人と違っても、そこで負けたら責任を取るのはベンチだから、いいのよ、そこは。しょうがないの、ベンチとしては」と語り、たとえファンの多くと見解が分かれたとしても、勝敗の全責任を背負う首脳陣が熟考の末に出した決断であるならば、それは尊重されるべきであると述べていた。

なお、石伊は7月5日の試合で6月21日以来となる3番の打順に入るなど、ベンチによる試行錯誤の打順設定は今も続いている状況だ。