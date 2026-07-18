ソフトバンク、ロッテに2点リード

1回に先制されたソフトバンクは3回に栗原、近藤の活躍で3点、4回に2点を追加し逆転。5回にロッテ安田の3点打で迫られるも、5-3で6回を終えた。

【スタメン】

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(捕)佐藤　都志也 4(指)山口　航輝 5(一)安田　尚憲 6(遊)山﨑　剛 7(三)寺地　隆成 8(中)愛斗 9(二)小川　龍成 10(投)廣池　康志郎

ソフトバンク: 1(一)正木　智也 2(中)周東　佑京 3(指)近藤　健介 4(三)栗原　陵矢 5(左)柳町　達 6(右)山本　恵大 7(二)牧原　大成 8(遊)川瀬　晃 9(捕)海野　隆司 10(投)大津　亮介

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 83 46 36 1 .561 -
2 巨人 84 45 37 2 .549 1
3 ヤクルト 84 41 42 1 .494 5
4 DeNA 84 35 46 3 .432 10
5 広島 81 32 45 4 .416 11
6 中日 86 33 52 1 .388 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17