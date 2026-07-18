ソフトバンク、ロッテに2点リード
1回に先制されたソフトバンクは3回に栗原、近藤の活躍で3点、4回に2点を追加し逆転。5回にロッテ安田の3点打で迫られるも、5-3で6回を終えた。
【スタメン】
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(捕)佐藤 都志也 4(指)山口 航輝 5(一)安田 尚憲 6(遊)山﨑 剛 7(三)寺地 隆成 8(中)愛斗 9(二)小川 龍成 10(投)廣池 康志郎
ソフトバンク: 1(一)正木 智也 2(中)周東 佑京 3(指)近藤 健介 4(三)栗原 陵矢 5(左)柳町 達 6(右)山本 恵大 7(二)牧原 大成 8(遊)川瀬 晃 9(捕)海野 隆司 10(投)大津 亮介
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|83
|46
|36
|1
|.561
|-
|2
|巨人
|84
|45
|37
|2
|.549
|1
|3
|ヤクルト
|84
|41
|42
|1
|.494
|5
|4
|DeNA
|84
|35
|46
|3
|.432
|10
|5
|広島
|81
|32
|45
|4
|.416
|11
|6
|中日
|86
|33
|52
|1
|.388
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17