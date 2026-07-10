







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。球団側がどこまで本気で考えているのかは定かではないが、少なくとも相手側に接触を図ることは確実かもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの左腕。仮に獲得に成功すれば、既に大谷らを擁する先発ローテーションが他の追随を許さないレベルに達する一方、莫大なコストをかける必要はないのではと見る向きもある。











同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン氏は『スクーバルが市場に出たとしても、ドジャースは争奪戦には加わらないのではないか、という話が業界内で囁かれている。とはいえ、チームが動かないと断言するつもりはない。あらゆるレベルで才能豊かな選手層を擁しているため、少なくとも土壇場では何らかの動きを見せるだろう』と述べている」と言及。



続けて、「ドジャースが脱落したと考えるのは危険だ。こうした『囁き』がどれほど広まっていようとも、チームには依然として層の厚いファームがあり、ワールドシリーズ（WS）3連覇への強い執念もある。確かに、現有戦力だけでもポストシーズンを勝ち抜けるだけのチームは完成しているが、最も補強を必要としているポジションを挙げるならおそらく先発ローテだろう」と記している。



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