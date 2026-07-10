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10日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツはフリアン・ティマ選手を一軍登録から抹消した。







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7日から9日に本拠地・東京ドームで行われた阪神タイガース戦に3試合連続で無安打に終わるなど、ここまで一軍で13試合に出場し打率.100・0本塁打・3打点にとどまっている。











得点圏でも10打数1安打と勝負どころで結果を残せなかった。



フアン・ホセ・ドゥアルテ校出身、ドミニカ共和国の21歳。来日6年目のシーズンとなる育成出身助っ人で、育成契約から地道に力をつけ、5月に念願の支配下契約を勝ち取った。



194cm・106kgの恵まれた体格から放つ長打力が武器で、昨季はファームでチーム2位タイの8本塁打をマーク。



今季もファームでは40試合で打率.303・5本塁打・OPS.830と結果を残しており、支配下契約後は一軍でのアピールを続けてきた。



一軍の壁に苦しんだ形となったが、再び持ち味の長打力を発揮し、一軍再昇格を目指す。





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【了】