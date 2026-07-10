







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは10日、浜地真澄投手と支配下選手契約を結ぶことを決定したと発表した。背番号は「052」から「52」に変更される。







サッカーW杯全試合をライブ観戦できるのはここだけ！

今だけお得なキャンペーン実施中の［PR］







浜地は球団を通じて「ここに至るまでたくさんのサポートをしていただいたので、まずは感謝の気持ちです。そして、これからは結果で恩返しできるよう、頑張っていきます」とコメントした。











福岡大大濠高から2016年ドラフト4位で阪神タイガースに入団。2022年には自己最多の52試合に登板し、1勝3敗、21ホールド、防御率1.14を記録するなど、救援陣の一角として活躍した。



しかし、翌2023年は30試合登板で防御率5.86と苦戦。2024年オフの現役ドラフトで、DeNAへ移籍した。



移籍1年目の昨季は一軍で3試合に登板し、0勝0敗、防御率6.00と振るわず。同年10月に戦力外通告を受け、11月には育成選手として再契約した。



支配下復帰を果たした右腕は、再び一軍のマウンドを目指す。











【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】