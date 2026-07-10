







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、オールスター前に予定されている大谷翔平選手の最後の先発登板をどう扱うか検討している。複数の不安を抱える中でも、現時点ではアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に先発する見込みのようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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大谷は軽度の右上腕二頭筋の違和感を抱えた直後であり、ドジャースがオールスター前の最後の登板を回避させる可能性も取り沙汰されていた。さらに前半戦では、大きな負担の中で膝の痛みやマメの問題にも対処してきた。











それでも、大谷は10日（日本時間11日）のダイヤモンドバックス戦で予定通り先発する方向のようだ。しかし、ドジャースはいつでも登板回避へと舵を切れるよう、異なるプランの準備も怠っていない。



デーブ・ロバーツ監督は「今後数日を過ごす中で、彼の状態が良くなければ登板を見送る。我々は方針を変更する準備ができている。ただ、現時点においては、予定を変更するつもりはない」と語った。



慎重な起用が続く大谷についてレビン氏は「彼は依然としてメジャーリーグ屈指の圧倒的なエースの1人である。しかし、ドジャースはポストシーズンを控えたここ数ヶ月間、大谷に課される負担には細心の注意を払う必要がある」と言及した。





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