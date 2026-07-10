浦和レッズは10日、FW松永颯汰がポルトガル3部リーグのUDオリヴェイレンセへ完全移籍したことを発表した。

2003年10月5日生まれの松永は、流通経済大学から2026年に浦和へ加入。明治安田J1百年構想リーグでは1試合に出場した。

わずか半年での移籍が決まった松永は、浦和の公式サイトを通じて以下のようにコメントを残している。

「浦和レッズのファン・サポーターのみなさん、そしてチームメート・スタッフのみなさん、半年という短い期間でしたが、浦和レッズという素晴らしいクラブでプレーできたことを心から誇りに思っています」

「昨シーズンは個人的にも思うように試合に出られない時期が続き、チームとしても望んでいた結果を残せなかった中、それでも変わらず熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターのみなさんには、感謝の気持ちでいっぱいです。

どんなときも支えてくださったスタッフのみなさん、そして日々ともに切磋琢磨し、励ましてくれた、チームメートのみなさんにも本当に感謝しています」

「このクラブで過ごした時間の中で学んだこと、感じたことを大切にしながら、新しい環境でもさらに成長し、みなさんに活躍する姿を届けられるよう全力で頑張ります。短い間でしたが、本当にありがとうございました」