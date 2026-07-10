巨人が1点リードで中盤へ
巨人は1回表にダルベックの満塁弾などで4点を先制。ＤｅＮＡは1回裏に2点、2回裏に1点を返し猛追するも、3回終了時点で巨人が4-3と1点リード。ダルベックは4打点と活躍。試合は序盤を終え、激しい点の取り合いとなっている。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(捕)松尾 7(中)蝦名 8(遊)石上 9(投)尾形
巨人: 1(遊)浦田 2(左)松本 3(中)キャベッジ 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(右)知念 7(三)リチャード 8(二)門脇 9(投)ウィットリー
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|76
|41
|34
|1
|.547
|-
|2
|巨人
|77
|40
|35
|2
|.533
|1
|3
|ヤクルト
|77
|39
|37
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|78
|32
|43
|3
|.427
|9
|5
|広島
|75
|30
|41
|4
|.423
|9
|6
|中日
|79
|30
|48
|1
|.385
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17