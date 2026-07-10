巨人が1点リードで中盤へ

巨人は1回表にダルベックの満塁弾などで4点を先制。ＤｅＮＡは1回裏に2点、2回裏に1点を返し猛追するも、3回終了時点で巨人が4-3と1点リード。ダルベックは4打点と活躍。試合は序盤を終え、激しい点の取り合いとなっている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(捕)松尾 7(中)蝦名 8(遊)石上 9(投)尾形

巨人: 1(遊)浦田 2(左)松本 3(中)キャベッジ 4(一)ダルベック 5(捕)大城 6(右)知念 7(三)リチャード 8(二)門脇 9(投)ウィットリー

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17