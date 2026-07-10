楽天・ソフトバンク、3回終了時点で同点

1回裏にソフトバンクが柳田の打点で先制。しかし2回表、楽天のマッカスカーが同点ソロホームランを放ち、両チーム1点ずつを奪い合う展開。3回を終えて、スコアは1-1の同点。序盤は互いに譲らない投手戦となっている。

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