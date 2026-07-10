EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート(沖縄県中頭郡)は7月24日～8月29日、宿泊者を対象に親子で学び・遊び・癒しを楽しめる夏休み限定企画を開催する。

「この夏、ホテルが教室になる。」をテーマに、自由研究につながる体験プログラムや宿泊者限定ラウンジを提供する。

期間中は、発酵・食育・自然・環境・ものづくりをテーマにした、夏休み限定の体験型プログラム「KIDSサマースクール」を開催。"つくる・食べる・学ぶ・感じる"をテーマに、親子で楽しみながら学べる多彩なコンテンツを用意する。

マイクロプラスチックを使ったアート体験や、食品廃棄物の循環を学ぶツアー、おから味噌づくり・生米カレーパンづくりなどの食育ワークショップを行う。工作・観察・食育・環境学習など、夏休みの自由研究としてもおすすめとのこと。

天然木の積み木やボールプールなど、木のおもちゃをそろえた宿泊者限定の「KIDSラウンジ」では、廃材を活用した工作も楽しめる。

子どもたちが体験プログラムを楽しんでいる間、保護者に向けて、心と身体を整える"ウェルネス時間"を用意。有機野菜や発酵調味料を取り入れた朝食ビュッフェ、大浴場、サウナ、岩盤浴などでリラックスできる。

発酵朝食ビュッフェ

夏休み限定で、小学生以下は2,750円で宿泊でき、各種特典や3連泊以上で夕食1回無料がつく「KIDSオールインクルーシブプラン」も販売している。