ロッテ vs オリックスの試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs オリックス
- 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス2勝-ロッテ3勝（5/17 オリックス2-3ロッテ (ロッテ)、5/16 オリックス0-2ロッテ (ロッテ)、5/15 オリックス3-6ロッテ (ロッテ)、5/6 ロッテ0-3オリックス (オリックス)、5/5 ロッテ1-6オリックス (オリックス)）
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|76
|41
|34
|1
|.547
|-
|2
|巨人
|77
|40
|35
|2
|.533
|1
|3
|ヤクルト
|77
|39
|37
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|78
|32
|43
|3
|.427
|9
|5
|広島
|75
|30
|41
|4
|.423
|9
|6
|中日
|79
|30
|48
|1
|.385
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17