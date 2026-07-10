阪神 vs ヤクルトの試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs ヤクルト
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト2勝-阪神3勝（6/23 ヤクルト4-3阪神 (ヤクルト)、5/13 阪神2-4ヤクルト (ヤクルト)、5/12 阪神10-0ヤクルト (阪神)、4/30 阪神10-2ヤクルト (阪神)、4/29 阪神2-0ヤクルト (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 76 41 34 1 .547 -
2 巨人 77 40 35 2 .533 1
3 ヤクルト 77 39 37 1 .513 2
4 DeNA 78 32 43 3 .427 9
5 広島 75 30 41 4 .423 9
6 中日 79 30 48 1 .385 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17