「良く回復した」村上宗隆、リハビリ2戦目で二塁打と好守を披露！　復帰へ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、トリプルA級シャーロットの一員として、8日(日本時間9日)に行われた一戦に出場。初打席でレフトセンターへの二塁打を放つなど確かな状態を示したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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この日はリハビリ出場2試合目で、村上は初回の守備でもタイラー・ブラック選手の一塁線への強い打球を好捕し、堅実な守りを見せた。











打撃では初打席の二塁打の後、左飛と遊ゴロに倒れたが、8回には四球を選んで出塁すると、そのまま生還を果たしている。



5月29日（同30日）のデトロイト・タイガース戦で走塁中に右ハムストリングをグレード2損傷して離脱していた村上が、復帰に向けて着実に調整を進めているようだ。



ホワイトソックスを率いるウィル・ベナブル監督は試合後、「非常に良い報告を受けている。



彼は良く回復してくれた」と評価した。



村上本人も「しばらくプレーしていなかったので少し疲れていますが、フィールドに立てて嬉しいです。



まだリハビリの一環ですが、調子は良いです。



ただ、2試合連続でプレーしたので少し疲れています」と手応えを語ったという。



チームメートのミゲル・バルガス内野手も村上について、「彼はこのラインナップにとって非常に重要な存在だ。



ラインナップだけでなく、クラブハウス全体にとってもそうだ。



彼は素晴らしい打者であり、素晴らしいリーダーでもある。



ここにいる全員が彼を頼りにしている。



ここにいる全員にとって非常に大きな意味があるんだ」と全幅の信頼を寄せた。



村上は今季、ここまで打率.240、20本塁打、43得点、41打点をマーク。



負傷離脱の時点ではア・リーグ本塁打数で首位タイ、得点数で単独首位に立っていた。



村上はシーズン前半での復帰を目指しており、順調にいけばオールスターブレイクに入る前の実戦復帰が視野に入る。



このまま順調に回復を進めれば、村上は夏場の重要な戦いにチームの中軸打者として合流することになりそうだ。



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