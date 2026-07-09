9日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』ではセ・リーグの上半期投手成績を振り返った。解説の佐伯貴弘はDeNA・石田裕太郎をピックアップ。佐伯氏は「なかなか勝ちがつかず、どちらかといえば負けが付きがちなんですけど、投げる試合きちんと試合を作っている。すこし乱れた試合もありましたが次の試合はきちんと整えるといった彼の心の部分の強さがすごく良いピッチャーだなと思います。前回の試合も打たれたヒットは厳しい球だったので、打ったバッターが素晴らしかったと思います」と話し、坂口智隆氏は「試合中でも修正できるようになった選手、自分の得意な球を活かすための配球を考えて投げているなと伝わる投手なので。もっと勝っててもおかしくないですし、内容のいい試合が続いているイメージですね」と分析した。

また坂口氏はヤクルト・山野太一をピックアップ。坂口氏は「今年のスワローズの勝ち頭ですよね。防御率も素晴らしいですし、元々変化球を投げたりといった部分で器用な選手でしたが、手が遅れてきてストレートはバッターが早く感じていると思います。ストライクゾーンにある程度の球を集めれたら、絶対勝てるなと思っていたので今年の成績はすごくうれしいですね」と称賛。番組MCの野村弘樹氏は「昨年ももっとやれると思いながら苦労していて、今年開幕からここまでこの防御率と勝ち星ですからね。見事だなと思いますし、自信もって投げれるようになったのかなと。いいボール持っているんだけど狙い過ぎて、フォアボールがあったり苦しんだりしているイメージだったのが今年はゾーンに投げ込めているじゃないですか。そこが彼にとって自信につながったのかなと。これからもそんなシーズンにしてほしいですね」と期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』