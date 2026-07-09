







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、右上腕二頭筋の違和感による途中交代と1試合の欠場を経て、サンディエゴ・パドレスとのシリーズ最終戦でスタメンに復帰した。一方で、次回の先発登板については、まだ不透明な状況が続いている。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。



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指名打者（DH）としては復帰した大谷だが、次回登板についてはまだ確定していない。大谷の登板スケジュールは、前回のサンディエゴ・パドレス戦で2日後ろ倒しされ、次戦は10日（日本時間11日）のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦へ向かう流れになっている。











デーブ・ロバーツ監督は、大谷の次回登板について問われると「今日、明日、明後日にその決断をする必要はない。時間はある。我々にとっては、彼がどう感じているかを見て、それに反応することが大事だ」と語った。



ドジャースが大谷の次回登板を飛ばす判断を下せば、登板間隔は2週間ほど空く可能性がある。金曜日ではなく土曜日や日曜日に先発をずらす選択肢もあるが、ダイヤモンドバックスとのシリーズ最終戦まで後ろ倒しになれば、オールスターゲームでの登板は完全に消えることになる。



心配の声もあがる大谷の状態について、モレノ氏は「彼はこれまでに左膝の炎症、右手の中指のマメ、上腕二頭筋の違和感に悩まされてきた。これを踏まえると、ドジャースとしては次回の先発登板をスキップさせるのが賢明だと言えるだろう」と言及した。





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