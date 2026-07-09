毎年やってくる猛暑。冷たいペットボトルがすぐにぬるくなったり、結露でバッグが濡れたり…そんな夏の悩みに終止符を打ちませんか？ 今年もAmazonプライムデーが到来！ 大人気の「ボトルインボトル」をはじめ、アトラスの高機能な保冷アイテムが最大11%OFFで手に入るチャンスです。私が実際に使って感動したアトラスの夏アイテムで、今年の夏を快適に乗り切りましょう！

冷たいドリンクの悩みを解決！アトラスの保冷アイテムで夏を快適に

うだるような暑さが続く毎日ですが、皆さん、水分補給はしっかりできていますか？ 冷たいドリンクは夏の必需品ですが、あっという間にぬるくなってしまったり、結露でバッグの中がびしょ濡れになったり…なんて経験、ありませんか？

そんな夏の悩みを一挙に解決してくれる、とっておきのアイテムが今、Amazonプライムデーで登場します！ 今回私が注目したのは、ステンレス製品のスペシャリスト「アトラス」が手掛ける、高機能な保冷アイテムの数々です。

長年の経験と技術に裏打ちされたアトラスの製品は、単なる機能性だけでなく、日々の暮らしに寄り添う使いやすさも追求されているのが魅力なんです。特に、累計出荷数500万本を突破した大ヒット商品「BOTTLE in BOTTLE（ボトルインボトル）」は、一度使ったら手放せなくなるはず。

今年の夏は、アトラスのアイテムを賢く手に入れて、快適に乗り切りましょう！

「株式会社アトラス」とは？品質と信頼の専門メーカー

今回魅力的な商品を多数展開している「株式会社アトラス」について少しご紹介させてください。

アトラスは、東京都八王子市に本社を構え、ステンレス製の卓上用品やキッチン用品の企画・設計・開発から生産、販売までを一貫して手掛ける専門メーカーです。特に、その高い技術力と品質は業界でも定評があり、多くの有名企業からのOEM生産も受託しています。

「よりエコに、より快適な生活に寄り添う」をモットーに、常に移り変わるニーズに応え、私たちの毎日をサポートする製品を届け続けています。その品質は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品にも選ばれるほど。信頼と実績のあるアトラスの製品なら、安心して長く使えること間違いなしですね。

Amazonプライムデーで賢く夏準備！セール詳細と見逃せないアイテム

今回のアマゾンのセールは、先行セールと本番セールの二段階で開催されます。

: 2026年7月7日（火）0:00 ～ 7月9日（木）23:59: 2026年7月10日（金）0:00 ～ 7月13日（月）23:59

この期間中、対象商品は特別価格で手に入ります。ただし、在庫がなくなり次第終了とのことなので、気になるアイテムはお早めにチェックしてくださいね！

1. 冷たいペットボトルをそのままキープ！画期的「ボトルインボトル」

Bottle in Bottle ボトルインボトル ペットボトルホルダー ABIB-E2

: 「冷やしたペットボトルをそのまま入れるだけ」というシンプルさが最大の魅力！ 真空断熱構造によって、ペットボトルの冷たさを長時間キープしてくれる優れものです。もう、ぬるい飲み物とはおさらばです！: 市販されている約90%のペットボトルに対応。角形ペットボトルにも使えるのは嬉しいポイントですね。: トリプルネジ構造で、従来の製品よりもスムーズに開け閉めできるから、忙しい時でもストレスフリー。: 折りたたみ式ハンドル付きで、バッグからサッと取り出したり、フックにかけたりと持ち運びも楽々。: 真空断熱構造のおかげで、バッグの中やデスクが結露で濡れる心配がありません。これは本当に助かります！: 水筒では持ち運びが難しい炭酸飲料やコーヒー、お茶などの保冷にも使えるのは画期的です。: 通常価格から。この機能性でこの価格は、まさに夏の水分補給の救世主。コスパは非常に高いと言えるでしょう。

Bottle in Bottle ボトルインボトル ペットボトルホルダー ABIB-OW2

2. 酷暑日の小さなお守り！スリムなスティック型「氷のう」

: 上記のABIB-E2と同様に、冷たさ長時間キープのボトルインボトル。こちらはストラップタイプで、よりスマートに持ち運びたい方におすすめです。: 外気の影響を受けにくく、冷たさをしっかり保ちます。: 幅広いペットボトルに対応し、使い勝手が良いです。: サッと取り出しやすく、スタイリッシュに持ち運べます。: バッグやテーブルを濡らさないので、場所を選ばず活躍します。: 通常価格から。こちらも非常にお買い得です。

Bottle in Icepack ボトルインアイスパック 氷嚢 AICP-280

3. 「飲む」がはかどる大容量！「ストロータンブラー」

: 「バッグの中に入れておきたい！酷暑日の小さなお守り」というキャッチフレーズがぴったりの、スリムでコンパクトなスティック型の氷のうです。熱中症対策やクールダウンに、いざという時のお助けアイテムとして常備したい一品！: 柔らかいシリコーン素材を採用しているため、冷たくなりすぎずに心地よくクールダウンできます。: 冷やしたい部分にダイレクトに当てられるので、効果的に熱を冷ませます。: 氷のうとしてだけでなく、缶ホルダーや保冷剤としても使える賢い設計。: 真空断熱構造のステンレスケース付きで、保冷力が高く、結露も心配ありません。持ち歩きに最適です。: 通常価格から。これからの季節、一つ持っておくと安心感が違います。

SLOOP スループ 大容量ストロータンブラー AQST

4. 収納式ハンドルが画期的！「ハンドル付きダイレクトボトル」

: デスクワーク中や運転中に、ボトルを傾けずにスムーズに水分補給したい方にぴったりのストロータンブラー。大容量で、日常使いから外出まで幅広く活躍します。: ストロー位置を調整できる設計とワイドストローで、快適にゴクゴク飲めます。: 仕事中や移動中でも片手で手軽に水分補給が可能。: たっぷり入るのに持ちやすく、車のドリンクホルダーにも収まる設計で、どこへでも連れて行けます。: 真空断熱構造と断熱フタで、冷たさをしっかりキープ。: 広口設計なので奥まで洗いやすく、清潔を保ちやすいです。フタを外せばジョッキとしても使えますよ！: 通常価格から。この利便性でこの価格は魅力的です。

Activa EASE アクティバイーズ ハンドル付きダイレクトボトル ADHB-A

5. 炭酸飲料をそのまま持ち運べる！画期的な「炭酸用ボトル」

: 「使うときだけ引き出せる収納式ハンドル」というアイデアが素晴らしいダイレクトボトルです。バッグの中でかさばりがちなハンドル問題を見事に解決してくれます。: 使用しないときは本体にすっきり収まるので、スマートに持ち運べます。: 軽くひねるだけでスムーズに開閉でき、素早い水分補給が可能。: キャップは開いた状態で固定されるため、飲む時に邪魔になりません。: 真空断熱構造で冷たさが長持ちし、スポーツドリンクも安心して入れられます。日常使いからアクティブシーンまで、オールマイティに活躍します。: 通常価格から。日常使いはもちろん、ジム通いにもぴったり。

SPARX スパークス 真空断熱 炭酸用ボトル ASO-01

6. アウトドアやイベントに大活躍！大容量「ワイドジャグ＆アイスコンテナ」

: 「水筒に炭酸飲料を入れたいけど、吹きこぼれが心配…」そんな悩みを抱えていた方に朗報です！ こちらは、炭酸飲料を安心して持ち運べる専用設計のボトルなんです。: ガスを逃がしながら開閉できる「圧抜き弁」のおかげで、吹きこぼれの心配がありません。これは本当に画期的！: 分解しやすい構造で、細部までしっかり洗えます。内面には「クリーンミラー加工」が施されており、汚れやニオイが付きにくく、炭酸も抜けにくいという優れもの。: 真空断熱構造と銅メッキ加工により、キンと冷えた炭酸の爽快感を長時間楽しめます。: 通常価格から。これがあれば、どこでもシュワシュワの炭酸を楽しめますね！

WENS PRODUCTS ウェンズプロダクツ ワイドジャグ AWJB-A

: キャンプやバーベキュー、運動会など、大人数でのイベントやアウトドアシーンに最適な保冷専用ジャグです。氷をたっぷり入れられる広口設計が、夏のアウトドアをより快適にしてくれます。: 大きな氷も楽々入れられる広口設計。: アイスペールや簡易クーラーボックスとしても使える多機能性。: 持ちやすいハンドルや、しっかり固定できるキャップ構造など、屋外での使いやすさを追求。: 広口だから、隅々まで洗いやすく清潔に保てます。: 通常価格から。家族や友人とのレジャーに、一つあると重宝しますよ。

WENS PRODUCTS ウェンズプロダクツ アイスコンテナ AWJB-B

今年の夏はアトラスで「快適」を手に入れよう！

: コンパクトながら大容量で、どこへでも持ち運びやすいアイスコンテナ。アウトドアから日常使いまで、幅広いシーンで活躍します。: たくさんの氷が入り、冷たさをしっかりキープ。: アイスペールや小型クーラーボックスとして、キャンプ、ピクニック、そして日常のちょっとした買い物にも便利。: 収納式ハンドルとロックリング構造で、持ち運びも安心。: 広口設計と取り外し可能なパーツで、隅々まで洗いやすく衛生的。: 通常価格から。デザインもスタイリッシュで、一つあると気分も上がりますね。

今年の夏は、例年以上に厳しい暑さが予想されています。そんな中、冷たい飲み物を持ち歩けない、すぐにぬるくなってしまう、なんて悩みはもう過去のものにしましょう！

アトラスの保冷アイテムは、あなたの夏の水分補給を快適にするだけでなく、ライフスタイルそのものを豊かにしてくれるはずです。通勤・通学、オフィス、スポーツ、アウトドア、レジャー…あらゆるシーンで活躍するアトラスの製品は、一度使えばその便利さにきっと驚くことでしょう。

Amazonプライムデーという絶好の機会に、ぜひあなたにぴったりの「夏の相棒」を見つけてみてください。期間限定の特別価格、そして在庫限りですので、気になるアイテムは今すぐチェックをお忘れなく！

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株式会社アトラス 企業情報

: 林一郎: 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-15 落合ビル2F: 2001年: 小売業・卸売業者様へのオリジナル商品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び輸入業務。弊社オリジナル製品の企画・設計・開発、生産委託工場の管理、及び卸販売。

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