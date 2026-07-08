8日にZOZOマリンスタジアムで開催されたロッテ－日本ハム（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、三沢市出身で女優・モデルの新谷姫加さんがファーストピッチセレモニーを行った。

新谷さんは球団を通じて「ストライクをとることができてめっちゃ嬉しいです！野球経験はないんですけど、スポーツをいっぱいしてきたので、自信はあったので嬉しいです。マリーンズもいっぱい応援するので頑張ってほしいです」とコメント。

同日は青森県三沢市の冠協賛試合「THIS IS MISAWA ナイター」として開催された。