8日にZOZOマリンスタジアムで開催されたロッテ－日本ハム（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、三沢市出身で女優・モデルの新谷姫加さんがファーストピッチセレモニーを行った。
新谷さんは球団を通じて「ストライクをとることができてめっちゃ嬉しいです！野球経験はないんですけど、スポーツをいっぱいしてきたので、自信はあったので嬉しいです。マリーンズもいっぱい応援するので頑張ってほしいです」とコメント。
同日は青森県三沢市の冠協賛試合「THIS IS MISAWA ナイター」として開催された。
8日にZOZOマリンスタジアムで開催されたロッテ－日本ハム（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、三沢市出身で女優・モデルの新谷姫加さんがファーストピッチセレモニーを行った。
新谷さんは球団を通じて「ストライクをとることができてめっちゃ嬉しいです！野球経験はないんですけど、スポーツをいっぱいしてきたので、自信はあったので嬉しいです。マリーンズもいっぱい応援するので頑張ってほしいです」とコメント。
同日は青森県三沢市の冠協賛試合「THIS IS MISAWA ナイター」として開催された。
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