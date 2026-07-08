「サンフランシスコで合流へ」菅野智之、打者相手に投球予定！　オールス…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、5日（日本時間6日）にクアーズ・フィールドでブルペン投球を行った。故障者リスト（IL）からの復帰へ向けて前進していると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

菅野は背中の張りが原因で15日間のILに登録されており、今季ここまでロッキーズでの1年目は8勝4敗、防御率4.80という成績を残していた。











菅野はもともと右手の爪のトラブルを抱えており、今回のIL以前から登板の間隔が数日空いている。



そうした状態でキャッチボール中に背中の張りを感じたことが、今回のIL入りに繋がったとみられる。



同メディアによると、「菅野はチームと共にロサンゼルスには帯同していない。



サンフランシスコで合流し、7月10日（同11日）にオラクル・パークで打者相手に投球する予定だと、ウォーレン・シェーファー監督が明らかにした」という。



続けて同メディアは「7月16日に復帰予定」と予想した。



菅野のIL入りに伴い、ロッキーズは左腕ショーン・サリバン投手をトリプルA・アルバカーキから昇格させ、菅野に代わる先発の一角を埋めていた。



しかし、サリバンは今季ここまで0勝3敗、防御率8.87とメジャーではまだ結果を出せていない。



また、元オールスターの右腕ジョーダン・ロマーノ投手も同様にトリプルAから昇格し、救援陣に加わっている。



同時に、右腕セス・ハルヴォーセン投手も肩の炎症により15日間のILへ登録された。



ロッキーズの投手陣は、故障者を抱えながらのやり繰りを続けている状況である。



深刻な故障ではないとみられる菅野が予定通り7月16日前後に復帰すれば、後半戦に向けてロッキーズの投手陣にとって大きな安心材料となりそうだ。



今季ここまでチームの先発陣を支えてきた投手だけに、離脱の長期化は避けたいところだろう。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】