







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手をめぐる状況は、球団にとって疲弊するものになりつつある。大谷翔平選手との一件を含め、感情的な振る舞いが繰り返されていることに対し、厳しい見方も出ている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。



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ラッシングは今季、メジャーで本格的にプレーする若手であり、成長過程でつまずきがあること自体は不自然ではない。しかし、問題はその振る舞いがすでに何度も繰り返されている点だと指摘されている。











先月には大谷との間で試合中に意思疎通のズレが表面化し、大きな注目を集めた。その後、ラッシングは反省の言葉を口にし、今後は改善すると語ったが、こうした流れがひたすら繰り返しになっている。



ドジャース側にも難しい事情がある。ウィル・スミス捕手が故障で離脱しており、チャッキー・ロビンソン捕手にも不安があるため、チームはラッシングの起用を避けにくい。だからこそ、球団はラッシングを守る姿勢を見せているが、その擁護が行き過ぎているかもしれない。



厳しい見方が消えないラッシングについて、カンプベル氏は「ドジャースが彼を甘やかすのをやめない限り、大谷に起きたような出来事がこれで最後になるとは到底信じがたい」と言及した。





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