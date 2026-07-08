◆ 「セットアッパー・抑えでいく投手は、こういう1つが全然変わってくる」

西武は8日、沖縄・那覇で楽天と対戦し5－2で敗れた。延長10回表、無死一塁から宗山塁と辰己涼介を二ゴロに打ち取るがいずれも併殺を取れず、二死一塁で武藤敦貴に適時打を浴び、決勝点を献上した。

8日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「いやもう…2回併殺のチャンスがあって、2回とも取れなかった」と終盤での手痛いミスを指摘すると、解説の野村弘樹氏は「1つ目はちょっと難しそうだったが、2つ目は（二塁手の）石井一成がちょっとファンブルして、送球が高くなって取れなかった。結果失策はついていないが、終盤に取れるところで取れないというのは失点に重なって結構きついじゃないですかね。まあ慣れないグラウンドですし、しょうがない部分もあるかもしれないですけど」と苦言を呈した。高木氏は「（2つ目は）トスよりもタッチに行けばよかった」と分析し、野村氏も「そうすれば併殺取れていましたね」と頷いた。

さらに高木氏が「やはりマウンドで、取ってくれというものを取れないと、こういう場面できついですよね」と投手の心境を推察すると、もう1人の解説・斎藤雅樹氏は「そうですよね。いや、じゃあ俺が頑張るぞというふうに思いますけど、それでもやはり取ってくれとも思いますよね」と述べ、野村氏は「特にこのセットアッパー・抑えでいく投手って、こういう1つが全然変わってきますから、全力で入っていっているのでね。先発の時とまた意味が違いますからね」と強調した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』