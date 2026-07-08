







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季ここまで、先発陣に故障者や不振選手が相次いでいる。シーズン後半戦、その先のポストシーズンに向け不安が残る面もあってか、米メディア『クラッチポインツ』は、トレード期限で先発補強に動くべきではと主張している。



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ドジャース先発陣は現在、タイラー・グラスノー投手とブレイク・スネル投手が故障離脱中。加えて、佐々木朗希やエメ・シーハン投手は調子が安定していないため、何があってもカバーできるように頭数が多いにこしたことはないという状況だ。











同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者によると、佐々木やシーハンといった先発が安定した投球を続けられていないことから、ドジャースは先発のトレード補強を検討する可能性があるという」と言及。



先発については以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれているが、「もしスクーバルが他球団へ移籍するか、あるいはタイガースが残留を決断した場合でも、ドジャースには引き続き注目すべき候補が数多くいる。トレード期限までに注目を集める先発としては、ミネソタ・ツインズのジョー・ライアン投手、ニューヨーク・メッツのフレディ・ペラルタ投手、サンフランシスコ・ジャイアンツのロビー・レイ投手らが候補に挙がるだろう」と、その他にも候補は複数いると指摘している。



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