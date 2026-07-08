◆ 斎藤氏も太鼓判「いい投手の道をどんどん歩んでいっている」

ソフトバンク・前田悠伍が8日、オリックス戦に先発登板。8安打を浴びるも4戦連続でハイクオリティ・スタート（HQS＝7回以上、自責点2以下）を達成した。

勢いを増す3年目左腕に対し、8日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「勝ちはつかなかったけれど、7回投げて1失点という素晴らしい投球だった」と語ると、解説の野村弘樹氏は「怖いもの知らずなんですよ。首も一回も振らず、捕手のサインに頷いてそこに自分の球をどんどん投げ込む。だから安打も打たれているが、走者を背負おうが関係なく、汗一つかかずどんどん投げ込む」と感嘆し「生きのいい投手ですし、楽しみですよね」と評価した。

もう1人の解説・斎藤雅樹氏が「最初大事に大事に使われながら、ここの所イニングも伸びてきた。ですからいい投手の道をどんどん歩んでいっているなという感じはしますよね」と太鼓判を押すと、高木氏は「いい面構えで投げるなという感じがしますよね」と述べ、野村氏も「いい顔していますしね。打者と勝負してくれているのでね、楽しみしかないです」とさらなる活躍に期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』