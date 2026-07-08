【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■6月生まれの月運（6月5日～7月6日生まれ）あちこち足を運ぶ機会が増える、フットワークの軽い忙しい月となります。仕事運では、クリアすべき課題や悩みも増えそうな時期ですが、友人や同僚は温かい手を差し伸べてくれるでしょう。ただし今月は、そんな周囲の優しさに甘えすぎてしまう傾向があるため、サポートに頼りつつも、最終的な決断は自分で行うというバランス感覚を大切にするとよさそうです。またスケジュールや体調の管理は万全にしておきましょう。平日は身近な人とのランチで情報交換を楽しみつつ、休日は少し足を伸ばして豊かな自然に身を置くと、思考がクリアになって良い打開策が見つかりそうです。恋愛面では、シングルの方は肩の力を抜き、その場を純粋に楽しむスタンスが、良いご縁を引き寄せられる鍵になります。ただし、素敵だなと思った人にすでにパートナーがいる、という展開もあり得るのでリサーチは慎重に。パートナーがいる方は、遊び心が芽生えやすく、誘惑や迷いも増える時期です。話題の新スポットやトレンドのグルメをデートに取り入れると、新鮮なときめきをキープできそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/