【四柱推命＊今月の運勢】2026年7月の運勢 「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年7月の運勢」（7月7日（火）～8月6日（木））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年7月の運勢を詳しく鑑定します。「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。■4月生まれの月運（4月5日～5月4日生まれ）今月はモチベーションが高く、素晴らしい集中力を発揮できる月です。ただ仕事運において、思わぬところからライバルや競合が出現しやすい「勝負どころ」でもあります。「ここぞ！」という場面が格段に増え、慌ただしい日々になりそうですが、一点集中で取り組むことで、高いハードルも突破できそうです。成果を出すことで周囲からの評価もぐんと跳ね上がり、来月以降のチャンスにもつながる、嬉しい展開を引き寄せられそうです。恋愛面では、シングルの方は周囲からの視線が集まる時期。気になる人との関係を一歩進めたり、新しい出会いのきっかけを掴んだりしやすい月です。パートナーがいる方は、仕事の忙しさからデートの時間を作れず、すれ違いが起きやすい傾向にあります。いつも以上にマメなコミュニケーションと、早めのスケジュール調整が円満の鍵になるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/