ヤクルト、増田のHRで1点リード

1回表にヤクルトの増田がソロホームランを放ち、1点を先制した。その後、両チームとも追加点は奪えず、3回を終えてヤクルトが1対0とリードしている。序盤を終え、試合は投手戦の様相を呈している。

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