Jリーグは8日、『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』を開催することを発表した。

今回の発表によると、今年も『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』を開催するとのことだ。U－15 Jリーグ選抜の対戦相手は、昨年に引き続きリヴァプールFC U15に決定。試合は、今月24日（金）と26日（日）に、『味の素フィールド西が丘』にて行われることを併せて伝えている。

またJリーグは、「同試合はサッカーの水準向上と国際社会との親善および交流を目的に開催するもので、一昨年から3年連続の開催となります」とコメントしている。

試合概要は以下の通り。

■『Jリーグインターナショナルシリーズ2026 アカデミーマッチ』

主催・主管：公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

協賛：株式会社TENTIAL 、加茂商事株式会社、ベースフード株式会社、東京海上日動火災保険株式会

社、株式会社IC、株式会社ミカサ

日時：2026年7月24日（金）18時30分キックオフ

2026年7月26日（日）18時30分キックオフ

会場：味の素フィールド西が丘

対戦カード：U－15 Jリーグ選抜 VS リヴァプールFC U15

試合方式：80分（前後半40分、ハーフタイム15分）の試合を行い、勝敗が決定しない場合はPK戦にて勝敗を決定。選手登録人数は最大20名、交代人数制限なし。交代回数は3回までとする（ハーフタイムを除く）。選手の再出場可能、「脳振盪による交代」あり