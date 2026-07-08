







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの秋広優人選手は7日、本拠地・みずほPayPayドーム福岡で行われたファーム・リーグ西地区20回戦のオリックス・バファローズ戦に「6番・左翼」で先発出場。ファーム第5号となる3ランホームランを放った。









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7回、二死一、二塁で迎えた第4打席。オリックス3番手の本田仁海投手が投じた2球目の148km/hストレートを鋭く振り抜き、右翼ラッキーゾーンに叩き込んだ。この日は2安打1本塁打3打点と活躍した。











秋広選手は二松学舎大付高から2020年ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団し、昨季5月のトレードでソフトバンクへ加入した23歳の大型内野手。



昨季は打率.208と苦しみ、7月に一軍登録抹消となって以降、今季も一軍未出場が続いている。



今季ファームでは54試合で打率.211・5本塁打と結果はまだ物足りないが、この一発で状態を上げてアピールを続ける。























【動画】長いリーチでこのスイング！秋広優人、身長活かしたホームランがこちら

DAZNベースボールのXより













ファームで結果を残すのみ



今季一軍では未出場

秋広優人 ファーム第5号ホームラン



⚾️ソフトバンク×オリックス（ファーム）

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【了】