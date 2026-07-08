COMA-CHI、NYのレジェンドDa Beatminerzとの日米コラボ実現

⽇本を代表する⼥性MC・COMA-CHIが、ニューヨーク・ブルックリンを代表する伝説的ヒップホップ・プロデュースデュオDa Beatminerzとタッグを組んだ新曲「Jump Up (feat. DJ Evil Dee)」を2026年7⽉8⽇（⽔）にデジタルシングルとしてリリースした。

本作は、COMA-CHIのアーティスト活動20周年を記念したリリース企画第⼆弾として制作された作品。90年代イーストコーストHIP HOPを象徴するBoot Camp ClikやDa Beatminerzのサウンドに10代の頃から影響を受けてきたCOMA-CHIにとって、⻑年憧れ続けたレジェンドとの共演がついに実現。COMA-CHIはデビュー初期に発表した楽曲「ミチバタ」の中で、「⿊い⽉ まだ夜道照らしてる」というリリックを通してBlack Moonへのリスペクトを表現するなど、その⾳楽的ルーツを作品の随所に刻んできた。昨年ニューヨークでDJ Evil Deeと出会ったことをきっかけに交流が始まり、本作の制作へと発展。活動20周年という節⽬にふさわしい特別なコラボレーションとなった。

制作にあたっては、COMA-CHIが和楽器のサンプル素材を提供し、Da Beatminerzがそれらを再構築する形でビートを制作。ニューヨークの重厚なBoom Bapサウンドと⽇本の伝統的な⾳⾊が融合した、両者ならではのクロスカルチャーな作品に仕上がっている。さらに、本作にはDJ Evil Dee本⼈によるスクラッチも収録。HIP HOP⻩⾦期へのリスペクトと、次世代へカルチャーを継承していく意志が刻まれた楽曲となっている。

タイトル「Jump Up」には、キャリアや年齢を重ねてもなお挑戦を続け、困難な状況の中でも⾃分らしく前進し続けるというCOMA-CHIからのメッセージが込められており、20年にわたり独⾃のスタイルを貫いてきた彼⼥の姿勢そのものを体現した⼀曲となっている。

＜リリース情報＞

COMA-CHI, Da Beatminerz

「Jump Up (feat. DJ Evil Dee)」

2026年7⽉8⽇（⽔）リリース

https://nex-tone.link/A00221588

Official HP：https://coma-chi.jp