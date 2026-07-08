FIFAワールドカップ2026・準々決勝に進出するチームが出揃った。

ラウンド16の8試合が4〜7日にかけて開催され、前回大会王者のアルゼンチン代表やフランス代表、スペイン代表などが勝ち上がった一方、ブラジル代表やポルトガル代表らが敗退。なお、共催国であるアメリカ代表、メキシコ代表、カナダ代表もラウンド16で姿を消すこととなった。

準々決勝ではフランス代表vsモロッコ代表、スペイン代表vsベルギー代表、ノルウェー代表vsイングランド代表、アルゼンチン代表vsスイス代表がそれぞれ対戦することが決定。試合は現地時間9〜11日にかけて開催される。

ラウンド16の結果、および準々決勝と準決勝の対戦カードは以下の通り。

■ラウンド16（7月4〜7日）

パラグアイ代表 0－1 フランス代表

カナダ代表 0－3 モロッコ代表

ポルトガル代表 0－1 スペイン代表

アメリカ代表 1－4 ベルギー代表

ブラジル代表 1－2 ノルウェー代表

メキシコ代表 2－3 イングランド代表

アルゼンチン代表 3－2 エジプト代表

スイス代表 0－0（PK戦：4－3） コロンビア代表

■準々決勝（7月9日〜11日）

フランス代表 vs モロッコ代表

スペイン代表 vs ベルギー代表

ノルウェー代表 vs イングランド代表

アルゼンチン代表 vs スイス代表

■準決勝（7月14〜15日）

フランス代表／モロッコ代表 vs スペイン代表／ベルギー代表

ノルウェー代表／イングランド代表 vs アルゼンチン代表／スイス代表

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