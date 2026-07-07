今日の運勢 7月8日（水）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月8日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月8日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？エネルギッシュで集中力もあるようです。考えていた物事を実行していくと自信もついてくることでしょう。恋愛においても良い影響がありそう。ずっと気になっていた人に自分からアプローチしたくなるかも。周りの人の話を聞いてみると、行き詰まっていたことが解決へ向かっていくようです。あなたの真面目な態度が人の心を動かすことでしょう。上手くいかないときは、気持ちを切り替えていくと良い感じ。ラッキーなことが起こりそうな日です。とくに対人運が良いので、イベントなどに参加してみると良いでしょう。そこで新たに友人ができるかも。自分が考えていることなど、思いきって伝えてみて。パートナーや恋人との関係が進展しそう。深い話をする場面もありそうですが、お互いの価値観をすり合わせることができるようです。夜はリラックスできる音楽などを聴きながらゆっくりすると良いでしょう。リーダーシップを発揮したり、人前で何かを披露したりするかも。どんなときでも自分らしさを忘れずに。頑張ってきたことに誇りを持つと良いでしょう。明るい笑顔でさらに運気アップ！誰とでも気さくに話せるなど、あなたの良い面が周りに伝わっていくようです。ただし恋愛においては、キケンな恋のお誘いがあるかもしれないので気をつけて。とくに恋人がいる場合は誘惑に負けないようにしましょう。酸味のある食べ物もおすすめ。家族との食事や、映画を見ることで心の疲れがとれそうです。部屋の掃除をするのもアリ。ここぞとばかりに徹底的に行うと、かなりスッキリできることでしょう。使っていない物などは人に譲ると良いかも。今日はメリハリをつけた生活を心がけていきましょう。テキパキと行動していると、気持ちも前向きになってくるようです。人と会話をするときもワントーン高めの声で軽快に話してみましょう。モヤモヤした想いが解消され、心に余裕が生まれてくるようです。久しぶりに友人と会うのも楽しそう。ランチなどをしながら近況報告するのもあり。モチベーションが上がってくると、新しいことに挑戦したくなりそう。心が落ち着くような環境づくりをすると良いでしょう。多少値が張るものでも、長く使えるアイテムを購入するのもアリ。好きな音楽などを聴きながら、ゆっくりストレッチをするのもおすすめ。ネガティブな発言をする人には気をつけましょう。話は半分くらいに受け止めて、自分の考えを深めていくようにすると良いかも。気持ちが沈みがちなときは、お気に入りの場所へ出かけてみましょう。今日は気が散りやすいかも。イライラが増えていると感じていたら、一人の時間を作ると良いでしょう。映画やプラネタリウムなどで日常とは違う世界観に浸ってみるのもアリ。過去を整理する時間を作ってみましょう。当時の出来事や感情などを客観的に分析してみると心もスッキリしてくるようです。今の暮らしに必要なアイデアなども思いつきそう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような情報を発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/