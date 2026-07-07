ロッテ、打線爆発で9-2と大量リード

ロッテは3回裏に5点、4回裏にも4点を奪い、打者陣が躍動。日本ハムは4回表に2点を返したが、ロッテは西川、藤原、ソトのホームラン攻勢でリードを広げ、6回終了時点で9-2と大勝ムード。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 73 39 33 1 .542 -
1 巨人 74 39 33 2 .542 -
3 ヤクルト 74 38 35 1 .521 1
4 DeNA 75 30 42 3 .417 9
5 広島 72 28 40 4 .412 9
6 中日 76 29 46 1 .387 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 76 46 29 1 .613 -
2 西武 80 44 33 3 .571 3
3 日本ハム 81 46 35 0 .568 3
4 オリックス 77 39 36 2 .520 7
5 ロッテ 74 36 35 3 .507 8
6 楽天 76 29 46 1 .387 17