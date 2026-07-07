西武、3点リードで後半戦へ

楽天と西武の試合は6回を終え、西武が4対1と3点リード。西武は4回裏に先制し、5回裏に打者一巡の猛攻で3点を追加。石井一成のホームランが活躍し、打点・得点を稼いだ。楽天は6回表に1点を返すが、反撃はここまで。

【スタメン】

西武: 1(中)桑原　将志 2(遊)滝澤　夏央 3(捕)小島　大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(二)石井　一成 6(右)Ａ・カナリオ 7(指)林　安可 8(三)渡部　聖弥 9(左)蛭間　拓哉 10(投)平良　海馬

楽天: 1(右)中島　大輔 2(遊)宗山　塁 3(中)辰己　涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林　一輝 6(一)渡邊　佳明 7(指)浅村　栄斗 8(捕)太田　光 9(三)平良　竜哉 10(投)荘司　康誠

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 73 39 33 1 .542 -
1 巨人 74 39 33 2 .542 -
3 ヤクルト 74 38 35 1 .521 1
4 DeNA 75 30 42 3 .417 9
5 広島 72 28 40 4 .412 9
6 中日 76 29 46 1 .387 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 76 46 29 1 .613 -
2 西武 80 44 33 3 .571 3
3 日本ハム 81 46 35 0 .568 3
4 オリックス 77 39 36 2 .520 7
5 ロッテ 74 36 35 3 .507 8
6 楽天 76 29 46 1 .387 17