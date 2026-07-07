西武、3点リードで後半戦へ
楽天と西武の試合は6回を終え、西武が4対1と3点リード。西武は4回裏に先制し、5回裏に打者一巡の猛攻で3点を追加。石井一成のホームランが活躍し、打点・得点を稼いだ。楽天は6回表に1点を返すが、反撃はここまで。
【スタメン】
西武: 1(中)桑原 将志 2(遊)滝澤 夏央 3(捕)小島 大河 4(一)Ｔ・ネビン 5(二)石井 一成 6(右)Ａ・カナリオ 7(指)林 安可 8(三)渡部 聖弥 9(左)蛭間 拓哉 10(投)平良 海馬
楽天: 1(右)中島 大輔 2(遊)宗山 塁 3(中)辰己 涼介 4(左)Ｃ・マッカスカー 5(二)村林 一輝 6(一)渡邊 佳明 7(指)浅村 栄斗 8(捕)太田 光 9(三)平良 竜哉 10(投)荘司 康誠
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|73
|39
|33
|1
|.542
|-
|1
|巨人
|74
|39
|33
|2
|.542
|-
|3
|ヤクルト
|74
|38
|35
|1
|.521
|1
|4
|DeNA
|75
|30
|42
|3
|.417
|9
|5
|広島
|72
|28
|40
|4
|.412
|9
|6
|中日
|76
|29
|46
|1
|.387
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|76
|46
|29
|1
|.613
|-
|2
|西武
|80
|44
|33
|3
|.571
|3
|3
|日本ハム
|81
|46
|35
|0
|.568
|3
|4
|オリックス
|77
|39
|36
|2
|.520
|7
|5
|ロッテ
|74
|36
|35
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|76
|29
|46
|1
|.387
|17