ソフトバンク、オリックスを1点リード

3回を終え、ソフトバンクが3-2とオリックスをリード。1回裏にオリックスが先制したが、2回表にソフトバンクが追いつき、2回裏にオリックスが再びリード。3回表にソフトバンクが2点を奪い逆転し、序盤を終えて1点差としている。

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